Димитър Стоянов: Очакваме днес отговор от Украйна дали дронът е излетял от тяхна територия

Очакваме днес отговор от украинска страна дали дронът е излетял от тяхна територия, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов в студиото на "Денят започва".

Димитър Стоянов, министър на отбраната: "Случаят с дрона показва, че има необходимост от оползотворяване на специални системи за откриване и унищожаване на такива летателни апарати. Има нужда от нови системи, закупени по най-бързия начин. От 2023 г. се водят войни на дронове до нас, мерки до момента конкретни - не са приети. Отбранителната индустрия е едно сираче в индустриалния комплекс на България, тя беше недоглеждана и не беше по някакъв начин стимулирана да се развива в едно или друго отношение."

Димитър Стоянов, министър на отбраната: "Това, което се знае от предварителния доклад – дронът е примамка, тип „Майя“, с геометрични размери 2 на 2, с възможност да носи до 5 кг взрив. Производство на украинската страна. Цената на един такъв дрон е 4500 до 5000 евро/долари. Най-вероятно идва от румънска територия и посоката е към българска територия. В момента се изследват частите, които са намерени от дрона, вкл. се прави опит да се извлече информация за траекторията на самия полет. Имаме съмнения, че това ще успеем да го направим, повредени са голяма част от елементите на управленската платка. GPS модулът е открит, той не е защитен по никакъв начин. Дронът е с дървена конструкция, единствената метална част е двигателят."

Две са основните версии за навлизането на дрона на наша територия - едната, че сигналът на GPS е бил заглушен и това е отклонило апарата.

Димитър Стоянов, министър на отбраната: "Вторият вариант е проблем в системите за управление. Има идентификации за подобно нещо, тъй като част от чиповете точно такава информация предоставят - чипът е проблемен и той да е довел до отклоняването на дрона."

Летателният обсег на дрона е до 600 км, горивото, което се използва, е бензин, заяви министърът на отбраната.

Димитър Стоянов, министър на отбраната: "Това са различни типове дронове, които се използват от украинските въоръжени сили – при някои от тях има взривни вещества, при други няма, при трети има самоунищожители. Запазен е серийният номер на дрона и тази информация е предоставена на украинската страна. Работим усърдно с колегите от Румъния и Украйна и очакваме днес отговор от украинска страна дали този дрон е излетял от тяхна територия."

За американските самолети на летището в Безмер Стоянов коментира:

Димитър Стоянов, министър на отбраната: "Знаем какви са настроенията в България, знаем, че ще носи политически негатив на „Прогресивна България“, но това беше решение. България сключва договор през 2006 г., удължен безспорно през 2016 г. Като страна съюзник сме задължени да изпълняваме нашите ангажименти. В крайна сметка ние точно това и направихме. От момента на летище Безмер има много под заявеното количество, там бяха заявени до 8 броя."

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