Посланикът на Украйна Олеся Илашчук се очаква днес в МВнР заради падналия дрон край Кардам

Очаква се днес в Министерството на външните работи да се проведе среща между министър Велислава Петрова и посланика на Украйна у нас Олеся Илашчук. Поводът е инцидентът с падналия дрон край Кардам.

Заради него премиерът Румен Радев свика извънредно Съвета по сигурността към МС. След заседанието Радев обяви, че малко след 8.00 часа в събота дронът е нахлул в българското въздушно пространство. Безпилотният апарат се взриви на метри от българо-румънската граница, в близост до Кардам и в непосредствена близост до компресорни станции и на двете държави.

По данни на Министерството на отбраната най-вероятно се касае за украински дрон примамка „Майя”.

След първоначалния анализ стана ясно, че няма причина да се смята, че инцидентът е бил преднамерен. Предстои извършването на допълнителни експертизи, които да установят всички обстоятелства.

Ще бъде извършена и проверка за наличие на следи от взривни вещества и смеси. Вчера президентът Илияна Йотова заяви, че очаква докладите на службите за това - какъв е дронът и каква е била неговата роля. Междувременно Украйна увери, че не е атакувала умишлено България и обеща разследване на случая. Представител на украинското външното министерство заяви, че са в тесен тесен контакт с българската страна, за изясняване на обстоятелствата около инцидента.