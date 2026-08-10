Без вода в жегите: Жители на Кула очакват трайно решение на проблема с честото спиране на водоподаването

Жители на Кула очакват трайно решение на проблема с честото спиране на водата. При аварии чакат с дни водоподаването да бъде възстановено. През това време разчитат на кладенците и чешмите с изворна вода, както в миналото са се справяли и техните предци, а пералните и бойлерите остават ненужни.

Според хората в града само за седмица водата е спирала на няколко пъти, а проблемите са от месец и половина.

Валя Иванова: „В неделя например водата спря към 23.00 часа и дойде вторник 6:30. Цял ден в очакване да изкъпем децата, да се измием. Обикновена хигиенна нужда не беше осигурена.“ Венка Христова: „Сега има. През нощта спира. Ти не знаеш през нощта кога ще я спрат. Сутринта ставаш – няма вода, ставаш и почваш да се чудиш.“ Мариета Лозанова: „Оня вечер не очаквах, че ще спрат водата, защото беше нормално няколко дни и смятах, че вече е оправен дефектът. И в един леген с 3 литра вода само така съм правила, нямах друга вода.“

Според местното ВиК причина за честите аварии са били прекъсвания в електрозахранването, но те вече са овладени.

Илко Илиев, управител на ВиК – Видин: „В резултат на тези спирания на електрозахранването възникнаха много голям брой тежки аварии. По довеждащите водопроводи буквално за месец и половина, два сме отстранили над 130 аварии, защото всяко спиране на помпените станции предизвиква явление като хидравлични удари във водопроводите, напълване на водопроводите с въздух, което предизвиква нови аварии. Наново спираме системата и това продължи месец и половина.“

От дружеството обясниха, че резервоарите за вода вече са пълни, а при евентуални нови аварии количеството ще стигне за няколко дни. Хората обаче настояват за трайно решение.

Михаил Миков: „Проблемът не е само за Кула. Проблемът е за част от Видинска община и за община Бойница. 30 години не е правен никакъв ремонт... Тук проблемът не е с безводието. Проблемът е с безхаберието и с липсата на финанси и още нещо – от Нова година е взето решение да се увеличи двойно водата. Ние ще плащаме по-скъпа вода от европейските столици – от София, от Букурещ, а в същото време последния месец е трагично положението.“

Градските чешми, които са с изворна вода, спасяват хората, но не могат да покрият битовите им нужди.

Иванка Велкова: „Топла с бързовара, сега през лятото и слънчевата вода се използва. Тя е и лековита, но се връщаме с векове, с години назад... Да видите как моите баби са носели вода и сега съгражданите ни.“ Веселка Микова: „Пералнята чака да дойде водата. Ако няма, събираме и перем на другия ден цял ден.“ Галя Даскалова: „Имах гости и е проблем да нося вода с кофите и се чудиха какво става... Гостите ми бяха от чужбина.“

В града си спомнят за водната криза от преди десетилетия. Имат съмнения и за качеството на водата.

Михаил Миков: „При честите спирания на водата да не говорим какво се случва с нейното обеззаразяване... Хората тука са много мъчени преди 30 години и са свикнали, но поне да има вода. Въпрос на нормален живот в европейска България, уж.“

В Кула се опасяват, че при липсата на вода няма да може да работи и пожарната.

Владимир Владимиров, кмет на община Кула: „Те нямат откъде да черпят вода при евентуален пожар... Има достатъчно кладенци в града, но това са местни водоизточници, които не решават съвременния живот.“

Заради авариите в края на юли в града имаше протест. От гражданско сдружение изпратиха подписка до регионалното министерство.

Наско Цанов, сдружение „Северозапазване“: „Тази подписка, която подадохме, е от над 400 човека... Надяваме се и министърът да разпореди проверки, там вече нещата да тръгнат в някаква насока, защото в XXI век ние на протеста казахме: искаме само едно нещо – искаме вода.“

Няма опасност от режим на водата, но проблем остава старата водопроводна мрежа.

Илко Илиев, управител на ВиК – Видин: „Има един участък от довеждащия водопровод, който е изпълнен със стоманени тръби. Той е изграждан в деветдесетте години на миналия век. Ние със собствени средства поетапно през годините успяхме да подменим около 6 километра. Останали са за подмяна около 10 километра и от това са участъци, които са много важни от тая гледна точка, че почти всяка авария по тях предизвиква прекъсване на водоподаването на повечето населени места. Така е, такава е системата.“ Владимир Владимиров, кмет на община Кула: „Ние ще потърсим съдействие от централната власт, защото наистина ВиК – Видин е държавно търговско дружество. То трябва отнякъде да намери финанси, за да бъде подменен този водопровод с такъв, който няма да аварира.“

За подмяна на критичния участък от водопровода са необходими над 2 милиона евро, а инвестицията не може да бъде извършена със собствени средства, казаха от ВиК дружеството.

Автор: Анжела Каменова, БНР – Радио Видин