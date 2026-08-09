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Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се опитал да избяга

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
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Чете се за: 01:25 мин.
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Украински гражданин е задържан за убийството на свой сънародник край несебърското село Кошарица, съобщиха от полицията. Заподозреният е заловен край Каблешково, докато с автомобил се опитвал да напусне района.

Убийството е извършено тази нощ около 3:00 часа в частно жилище в местността "Чолакова чешма". По първоначални данни трима украински граждани са употребявали алкохол, когато между двама от тях възникнал скандал.

По време на конфликта третият мъж бил в друго помещение. Когато се върнал, открил единия от сънародниците си безжизнен, с порезна рана в областта на гърлото. Пристигналият медицински екип констатирал смъртта му. По първоначални данни тя е настъпила вследствие на обилна кръвозагуба.

Жертвата е украински гражданин със статут на бежанец. Тялото е откарано за аутопсия в отделението по съдебна медицина на УМБАЛ – Бургас. Заподозреният, който живее в София, е напуснал мястото с автомобил, но е бил установен и задържан от полицията в района на Каблешково.

Извършени са огледи и разпити, иззети са и записи от видеокамери. По случая е образувано досъдебно производство под ръководството на Окръжната прокуратура в Бургас.

#убит украинец #убийство в Слънчев бряг

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