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Пожарът край Асеновград е потушен, районът остава под наблюдение

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Пожарът край Асеновград е потушен, районът остава под наблюдение
Снимка: БНТ
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Пожарът край Асеновград, който пламна вчера, е потушен, съобщиха от РД "Пожарна безопасност и защита на населението" в Пловдив.

През нощта пет екипа на пожарната останаха на място, за да наблюдават района и да реагират незабавно при евентуално възобновяване на огъня. На отделни места, където е необходимо, пожарникарите са извършвали дообливане и охлаждане на терена с вода, за да се предотврати повторното разгаряне на локални огнища.

Дежурството на екипите продължава и днес. Районът остава под наблюдение, допълват от пожарната.

#гасене на пожар #пожар в Асеновград

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