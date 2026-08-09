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ВОЕНЕН ДРОН ПАДНА КРАЙ КАРДАМ

Падналият дрон край Кардам: Загуба на навигация или техническа неизправност са сред възможните причини

Християна Димитрова от Християна Димитрова
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Според експерта Петър Чолаков при бойни действия активно се нарушават сигналите на дроновете и затова се стига до такива инциденти

Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Заглушаване на сигнала, проблем с навигацията или техническа неизправност – това са възможните сценарии за взривения дрон край Кардам. Това коментира в "Денят започва в неделя" Петър Чолаков, съпредседател на Сдружението "Българска отбранителна индустрия". По думите му при настоящите бойни действия активно се нарушават сигналите на дроновете и затова се стига до такива инциденти.

Чуждият дрон, нахлул в нашето небе, е отклонен от първоначалния си маршрут или е имал техническа неизправност, смята експертът Петър Чолаков:

"Много често се получава заглушаване на сигнала или подмяната на навигационните системи и така един безпилотен апарат може да загуби своята навигация или местоположение и оттам да тръгне в определена посока."

снимка: БНТ

Категоричен е, че радарите хващат само по-големи летателни апарати:

"Да премине такъв дрон през две натовски държави е повод за притеснение и анализ, но това не е нещо необичайно. Има два вида такъв тип дронове. Едните са военни дронове, които се използват за наблюдение. Вторите тип дронове са т. нар. въоръжени дронове. Това могат да бъдат големи и по-малки дронове, на които се слагат определени взривателни устройства."

Посочи, че въоръжените дронове могат да бъдат използвани за различни цели:

"Не мога да кажа със сигурност какъв тип е бил този дрон. Едва ли трябва да тръгваме в посока, че това е нападение, което е имало определен фокус, трябва да се анализира."

По думите му България има какво да наваксва в новите технологии, но правителството се старае да ускори модернизацията на отбраната.

    Вижте целия разговор във видеото

    #военен експерт #Дрон в небето над България #нахлуване на дрон #Петър Чолаков

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