Взривът от падналия дрон се е чул в село Кардам - хората са притеснени заради близостта на станцията

Най-близкото населено място до инцидента с дрона е село Кардам, в което живеят над 700 души. Първоначално хората в околността не са разбрали каква е причината за взрива, но са се притеснили заради близостта на компресорната станция на „Булгартрансгаз“.

Част от хората в Кардам са чули взрива, други са разбрали от медиите какво се случва и са се притеснили.

„В 8.10 ч., когато е станал взривът, на приятелката ми майка ѝ го е чула на терасата, докато пие кафе. Това, което е паднало, този дрон, е паднал на метри от газопровод, който ако гръмне, Кардам, Тошево, всичко, просто... приключва въобще взето. Няма да имаш време за реакция.“ „Дрон е паднал на 200 метра от компресорна станция. Чухме просто и прочетохме, нищо друго.“

До обяд в селото липсваше информация относно случилото се и хората не знаеха какъв район ще бъде отцепен заради разследването.

„Казаха, че може би участък е отцепен и няма да мога да се прибера.“

Първи на мястото на инцидента след полицията днес сутринта пристига областният управител. Разказва, че близо час след сигнала на място вече са били разследващите и процесуалните действия са започнали. Самият Томов е видял дрона.

Руслан Томов, областен управител на Добричка област: „Представлява черен безпилотен летателен апарат, черен на цвят, но друго просто не мога да ви кажа, тъй като не съм специалист. Безпилотен летателен апарат е паднал на около 120 метра в тази посока, на запад от пункта, и на около 50–60 метра във вътрешността на българска територия.“

В близост се намира един от стратегическите обекти на „Булгартрансгаз“ – компресорната станция „Кардам 1 и 2“, която обслужва и Трансбалканския газопровод, по който от 2025 година Украйна получава природен газ. Преди войната в Украйна именно този газопровод се използваше за доставката на руски газ към България, Гърция, Северна Македония и Турция.

Руслан Томов: „Газокомпресорна станция „Кардам“ е разположена на около километър навътре на наша територия от мястото, където се е случил инцидентът. Доста шумно се е самовзривило това устройство, което е прелетяло и е паднало на българска територия в слънчогледова нива.“

Хората в Кардам очакват скоро да стане ясна причината за инцидента.