Зеленски в Белград: Разбирам скептицизма на Вучич към ЕС, но Украйна е във война и няма време за скептицизъм

Украинският президент Володимир Зеленски, който е на първото си официално посещение в Белград каза по време на обща пресконференция със сръбския президент Александър Вучич, че разбира скептицизма му по отношение на присъединяването към ЕС, но че Украйна е във война и имат визия каква трябва да бъде Украйна в бъдеще.

„Не става въпрос само за реалност и ентусиазъм при избора на посока към ЕС. Разбирам скептицизма на Александър (Вучич), който той сподели с мен вчера доста подробно. Украйна няма време за скептицизъм, ние сме във война, осъзнаваме и разбираме каква трябва да бъде Украйна в бъдеще“, каза Зеленски.

Снощи Вучич даде официална вечеря в чест на Зеленски веднага след кацането му на летище "Никола Тесла" в Белград, където бе посрещнат от министъра на енергетиката и минното дело Дубравка Ханданович.

Както добави Зеленски, в ЕС има единство по много въпроси, не само по въпроса за войната, но и по това, че имат някои свои вътрешни проблеми.

„Има много въпроси, които трябва да бъдат балансирани, за да можем да отворим всичко, което искаме, уверен съм, че можем да го направим“, каза украинският президент, добавяйки, че се нуждаят от повече подкрепа за справяне с финансовите проблеми. „Снощи и днес с президента обсъдихме двустранното сътрудничество и нещата, които могат да укрепят нашата инфраструктура, железопътни линии, сигурност. Има конкретни проекти за развитие на инфраструктурата, като например проекти за възстановяване в Украйна, които можем да реализираме заедно. Това би бил значителен принос за запазването на съществуващите работни места и създаването на нови както в Украйна, така и в Сърбия“, подчерта Зеленски.

Той добави, че са обсъдили предизвикателствата, пред които е изправена Украйна, и топлоелектрически централи, които са били атакувани.

„Бих искал да благодаря на всички в Сърбия, които посрещнаха нашия народ с грижа и загриженост, никога няма да забравим добротата към нашите украинци“, отбеляза Зеленски.

Той заяви, че са благодарни, че Сърбия ще предостави нов пакет хуманитарна помощ на Украйна, особено в областта на здравеопазването и енергетиката. Той също така заяви, че преговорите за споразумение за свободна търговия между Русия и Сърбия напредват.

„Трябва да работим усилено за постигане на споразумение за свободна търговия, тези преговори напредват и това е положително. Би било добре да подготвим всичко до края на тази година, за да можем да сключим споразумение за свободна търговия между Украйна и Сърбия“, каза той.

Както посочи Зеленски, ситуацията в Украйна не е проста и че снощи е имало атака с балистични ракети и реактивни дронове.

Сърбия винаги ще подкрепя Украйна по нейния път към евроинтеграцията, подчерта Александър Вучич.

„ Украйна винаги ще има пълната подкрепа на нашата страна по европейския си път и съм благодарен на украинския президент за подкрепата, която оказва на Сърбия. Посочих, че ние подкрепяме Устава на Организацията на обединените нации и териториалната цялост на Украйна, както сме много благодарни на Украйна за подкрепата на териториалната цялост на Република Сърбия и ще продължим да следваме такава принципна политика“, каза сръбският президент.

Той обяви, че за него е голяма чест и удоволствие, че осем години след последното посещение на украински президент в Сърбия, е бил домакин на Володимир Зеленски в Белград.

„Обсъдихме подобряването на двустранните ни отношения във всички области на социалния живот и вярвам, че чрез сътрудничество в селското стопанство, енергетиката и всички други области, търговският обмен може да бъде много по-голям. Обсъдихме и съвместни проекти в областта на инфраструктурата и ангажирането на украински компании на територията на Република Сърбия и вярвам, че можем да постигнем добри и много значими резултати в бъдеще“, каза Вучич. „Днес не обсъждахме никакво военно сътрудничество, а какво ще се случи, когато войната приключи, е друг въпрос“, каза Вучич на пресконференция.

Но в края на обръщението си към медиите той все пак спомена сектора за сигурност.