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Проверките на НАП: Почти всеки втори обект по Южното Черноморие е с нарушение

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
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Снимка: БТА/Архив
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Почти всеки втори обект, проверен от НАП по Южното Черноморие, е с нарушение. От приходната агенция отчитат, че Бургаска област е първенец по открити нередности по време на лятната кампания на инспекторите.

Най-честите нарушения са неиздаване на касова бележка, разлика в касовата наличност и липса на задължителни данни в касовия бон. От НАП са поставили под наблюдение и два големи музикални фестивала по Южното Черноморие.

Направена е пълна инвентаризация на стоките, а след края на събитията ще бъдат сравнени продадените количества и отчетените обороти. Над 20 инспектори са ангажирани с проверките. От началото на лятото по цялото Черноморие са направени 2200 проверки и са открити 700 нарушения. Само в Бургаска област проверките са 1200, а установените нарушения – 500.

снимки: БТА

Христо Узунов, дирекция "Комуникации" в НАП: "Само на територията на Бургаска област, за разлика от всички други области и региони в страната, нарушенията спрямо броя на проверките надвишават 40%. По цялото Черноморие сме поставили под активно непрекъснато наблюдение 25 обекта, 20 от тях се намират в Бургаска област. Защо ги поставяме под наблюдение, защото колегите от "Фискален контрол" са установили различни видове нарушения и тези непрекъснати наблюдения, както и на фестивалите, ще доведат до реалните обороти."

От НАП отчитат положителна тенденция на добро фискално поведение от организаторите на тези фестивали, тъй като всички плащания там се извършват безкасово – по банков път, което означава отчитане на реални обороти.

Вижте още в прякото включване на Давид Сукнаров

#установени нарушения #проверки на НАП #Южното Черноморие #търговски обекти #новини в Метрото

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