Валя Веселинова: Потребителите трябва да бъдат разумни, да не се подлъгват по ниската цена

Потребителите трябва да бъдат разумни, да не се подлъгват по ниската цена. Това заяви представител на Българската ритейл асоциация (БРА) Валя Веселинова в студиото на "Денят започва" относно измамните търговски сайтове.

Относно копирането на български сайтове Валя Веселинова заяви:

Валя Веселинова, представител на БРА: "Преди бяха повече за така интернационални големи брандове. Сега прави впечатление, че в България също на местно ниво търговците, които работят от години и имат онлайн магазини - копират и такива сайтове. Като правят идентични сайтове на оригиналния сайт. Прекопират цялото визуално съдържание, текстове, абсолютно всичко. Просто цените са по-ниски и съответно имената им са сходни."

За липсата на наложен платеж и риска с картите Веселинова отбеляза:

Валя Веселинова, представител на БРА: "Такива сайтове нямат наложен платеж. Наложеният платеж е наложен като средство за разплащане в България изключително. Ако видите, че сайтът предлага само плащане с карта и цените са нереално ниски, това означава, че става въпрос за измама. Иначе при фишинг сайтовете основното е, че когато вкараш данните си от твоята карта, е възможно, освен сумата, която ще платиш и няма да получиш поръчка, след това твоите данни да бъдат използвани и с други цели."

Спешността и агресивните намаления тя коментира:

Валя Веселинова, представител на БРА: "Обикновено такива фишинг сайтове рекламират: "Сега, веднага, до два-три дни важи офертата за цените". Ако видите нещо такова, което рекламира спешност, че трябва веднага да вземете решение - това е "червен флаг", че нещо не е наред с този сайт. Нормалните сайтове обикновено започват с 30% намаление и достигат до 50%. Вече ако видите нещо над този процент, това е сигнал, че нещо не е наред."

Относно вредите за търговците Веселинова заяви:

Валя Веселинова, представител на БРА: "Вредите са както за потребителите, така и за търговците. Ние като търговци - представете си компания, която гради имидж с години, работи честно и развива бизнес. В следващия момент някой копира сайта и това вреди на имиджа на компанията, на продажбите. Клиентите след това доста по-трудно се доверяват."

Как можем да се предпазим? За какво да внимаваме?

Валя Веселинова, представител на БРА: "В България всеки търговец е длъжен да впише данните си - ЕИК, име на фирмата, адрес за кореспонденция и телефон. Повечето фишинг сайтове нямат такива данни. Също така в България сме задължени да имаме в общите условия описани процедурата за връщане на стоки и така нататък. Ако рекламата идва от дадена страница в Инстаграм или Фейсбук, като влезете и разгледате, да видите коментарите, защото доста често такива измамни сайтове не успяват много бързо да изтрият негативните коментари."

Разумното онлайн пазаруване изисква постоянно внимание.

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