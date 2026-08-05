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Валя Веселинова: Потребителите трябва да бъдат разумни, да не се подлъгват по ниската цена

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Потребителите трябва да бъдат разумни, да не се подлъгват по ниската цена. Това заяви представител на Българската ритейл асоциация (БРА) Валя Веселинова в студиото на "Денят започва" относно измамните търговски сайтове.

Относно копирането на български сайтове Валя Веселинова заяви:

Валя Веселинова, представител на БРА: "Преди бяха повече за така интернационални големи брандове. Сега прави впечатление, че в България също на местно ниво търговците, които работят от години и имат онлайн магазини - копират и такива сайтове. Като правят идентични сайтове на оригиналния сайт. Прекопират цялото визуално съдържание, текстове, абсолютно всичко. Просто цените са по-ниски и съответно имената им са сходни."

За липсата на наложен платеж и риска с картите Веселинова отбеляза:

Валя Веселинова, представител на БРА: "Такива сайтове нямат наложен платеж. Наложеният платеж е наложен като средство за разплащане в България изключително. Ако видите, че сайтът предлага само плащане с карта и цените са нереално ниски, това означава, че става въпрос за измама. Иначе при фишинг сайтовете основното е, че когато вкараш данните си от твоята карта, е възможно, освен сумата, която ще платиш и няма да получиш поръчка, след това твоите данни да бъдат използвани и с други цели."

Спешността и агресивните намаления тя коментира:

Валя Веселинова, представител на БРА: "Обикновено такива фишинг сайтове рекламират: "Сега, веднага, до два-три дни важи офертата за цените". Ако видите нещо такова, което рекламира спешност, че трябва веднага да вземете решение - това е "червен флаг", че нещо не е наред с този сайт. Нормалните сайтове обикновено започват с 30% намаление и достигат до 50%. Вече ако видите нещо над този процент, това е сигнал, че нещо не е наред."

Относно вредите за търговците Веселинова заяви:

Валя Веселинова, представител на БРА: "Вредите са както за потребителите, така и за търговците. Ние като търговци - представете си компания, която гради имидж с години, работи честно и развива бизнес. В следващия момент някой копира сайта и това вреди на имиджа на компанията, на продажбите. Клиентите след това доста по-трудно се доверяват."

Как можем да се предпазим? За какво да внимаваме?

Валя Веселинова, представител на БРА: "В България всеки търговец е длъжен да впише данните си - ЕИК, име на фирмата, адрес за кореспонденция и телефон. Повечето фишинг сайтове нямат такива данни. Също така в България сме задължени да имаме в общите условия описани процедурата за връщане на стоки и така нататък. Ако рекламата идва от дадена страница в Инстаграм или Фейсбук, като влезете и разгледате, да видите коментарите, защото доста често такива измамни сайтове не успяват много бързо да изтрият негативните коментари."

Разумното онлайн пазаруване изисква постоянно внимание.

Вижте целия разговор във видеото

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