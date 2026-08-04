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Сержиньо взриви "Герена“ в 92-ата минута, Левски дочака своя момент и пребори Кайрат преди реванша

Мариан Николов от Мариан Николов
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Чете се за: 04:42 мин.
Български футбол
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"Сините“ доминираха през по-голямата част от срещата, пропуснаха редица положения и поискаха дузпа, но късен рикоширал удар на Сержиньо им донесе минимален аванс срещу казахстанския шампион

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Снимка: Startphoto.bg
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Левски направи важна крачка към плейофите на Шампионската лига, след като надделя с 1:0 над Кайрат в първия мач от третия предварителен кръг на турнира. На стадион "Георги Аспарухов“ тимът на Хулио Веласкес контролираше събитията през почти целия двубой, а победното попадение падна драматично в третата минута на добавеното време, когато Сержиньо се разписа след рикошет.

Още във втората минута Армстронг Око-Флекс намери Евертон Бала, но бразилецът с най-много попадения в историята на "сините" не отигра акуратно топката и не съумя да затрудни Темирлан Анарбеков.

В 12-ата минута Левски поиска дузпа, след като след изпълнение на корнер Темирлан Анарбеков изпусна топката, а при опита си да я достигне Кристиан Димитров бе повален от вратаря на Кайрат. Въпреки бурните претенции на "сините“, главният съдия Донатас Румшас прецени, че няма основания да отсъди наказателен удар

Сините продължиха да владеят топката и да изнасят приемуществото си в половината на Кайрат, а в 19-ата минута сполучлива комбинация между Гашпер Търдин и Мехди Мубарик намери мароканския халф, чийто удар обаче попадна право в ръцете на Анарбеков.

В 22-ата минута пред вратата на Кайрат настъпи сериозно разбъркване след поредна атака на Левски, но защитниците на гостите реагираха навреме и успяха да изчистят опасността.

Само две минути по-късно Сержиньо отправи мощен удар от дистанция, който затрудни Темирлан Анарбеков, но стражът на Кайрат се намеси сигурно и изби.

В 25-ата минута "сините“ бяха близо до откриването на резултата след отлично разиграна заучена ситуация от корнер. Топката достигна до Алдаир, който стреля мощно от около 25 метра, но изстрелът му профуча на сантиметри покрай вратата на казахстанците.

В опит да стигне до попадение през второто полувреме, Хулио Веласкес предприе офанзивен ход, като извади централния защитник Никола Серафимов и на негово място пусна атакуващия халф Мазир Сула. След промяната Гашпер Търдин се върна в центъра на отбраната до Кристиан Димитров, а в предни позиции Сула, Евертон Бала и Рейналдо започнаха често да разменят местата си, за да затруднят защитата на Кайрат.

В 65-ата минута Сержиньо пусна остър пас в наказателното поле, но Евертон Бала не успя да стигне до топката, за да я засече.

Най-чистото положение за "сините“ след почивката дойде в 71-ата минута, когато след грешка в отбраната на казахстанците топката попадна в Мазир Сула, но той не успя да се възползва от отличната възможност и стреля неточно.

В 78-ата минута треньорът на Кайрат освежи атаката си с две смени, като Йеркин Тапалов и Мансур Биркурманов замениха Марк Гуал и Ойва Юкола. Малко по-късно Хулио Веласкес също направи промяна в предни позиции, пускайки Хуан Переа на мястото на Рейналдо, а в 87-ата минута гостите извършиха последната си смяна, като Александър Широбоков замени Густаво Мендонса.

В самия край на редовното време Левски хвърли и последния си коз в атака, след като Евертон Бала отстъпи мястото си на младия Стивън Стоянчов.

Когато всичко изглеждаше, че двубоят ще завърши без голове, Левски нанесе своя удар. В третата минута на добавеното време Сержиньо стреля мощно от около 25 метра, топката рикошира в защитник на Кайрат, заблуди Темирлан Анарбеков и се спря в мрежата за крайното 1:0, което донесе ценен аванс на „сините“ преди реванша в Казахстан.

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#УЕФА Шампионска лига 2026/2027 #ФК Кайрат Алмати #ПФК ЛЕВСКИ

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