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Еуфория в Чили заради трансфера на Возиня в Коло Коло

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Спорт
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40-годишният вратар пристигна в Сантяго като истинска звезда.

Возиня
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Вратарят на Кабо Верде Возиня, който направи фурор с изявите си на световното първенство, предизвика голяма еуфория в Чили, където ще защитават цветовете на местния Коло Коло.
Стражът беше посрещнат от стотици привърженици, събрали се на летището.

След няколко дневно чакане заради проблеми с визата, Возиня все пак пристигна в Сантяго, където множество фенове го приветстваха като истинска звезда. Стражът на Кабо Верде за последно пази във второто ниво на португалския футбол, а сега пристига в най-титулувания отбор от Чили като свободен агент.

Коло Коло, който и в момента е лидер в Примера дивизион, ще дава на Возиня 10 пъти по-голяма заплата от досегашното му възнаграждение, а въпреки напредналата възраст на играча, привържениците на тима имат големи надежди свързани с присъствието му в състава.

40-годишният вратар, който придобил огромна слава по време на световните финали, най-вече заради впечатляващите си изяви срещу бъдещия шампион Испания и защитаващия титлата си тим на Аржентина, получи мащабен скок в последователите си в социалните мрежи.

От около 50 хиляди преди първенството до близо 40 милиона в момента, а трансферът му в Коло Коло добави нови близо 100 хиляди души, свързани с профилите му.

Интересът към Возиня през последните месеци логично доведе и до редица рекламни договори, които носят солидни приходи на вратаря.

Подробности вижте във видеото!

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#ФК Коло Коло #Возиня

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