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Фондация "Национали 94" набира средства за столична болница чрез благотворителен турнир по голф

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Чете се за: 01:42 мин.
Спорт
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Сред участниците са Христо Стоичков и Красимир Балъков.

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Благотворителен турнир по голф е поредната инициатива на Фондация „Национали 94“. Част от футболистите от златното ни поколение, сред които Христо Стоичков и Красимир Балъков, мерят сили в надпреварата „PIRIN Golf & Country Club”. Средствата от събитието ще отидат за реанимацията на една от големите столични болници.

Освен българските звезди, в голф надпреварата се включиха и други големи футболни имена. Сред тях е и световният шампион с Федерална Република Германия от 1990 година – Томас Бертхолд, бившият футболист на Байерн Мюнхен, Барселона и испанския национален отбор – Хулио Салинас и Фреди Бобич.

„За нас е отговорност, чест и дълг. Минали сме по някои от тежките моменти в нашия живот и знаем какво е, когато имаш нужда от помощ. Затова и всичките неща, които правим досега и продължаваме да ги правим, ще бъдат само в такава посока, заяви Стоичков.

„Наслаждаваме се на голфа с хубави приятели и хора. Радваме се на това, че сме всички заедно за една добра, хубава кауза. Този турнир ще се разрасне още повече и ще стане една много хубава традиция, добави Балъков.

Пламен Николов бе избран за нов председател на фондацията след кончината на Борислав Михайлов.

Повече можете да видите във видеото!

#Фондация "Национали 94" # Красимир Балъков #христо стоичков

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