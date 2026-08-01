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Чудотворната икона Света Богородица - "Хавайска“ събра стотици вярващи в София

Иво Никодимов от Иво Никодимов
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Чете се за: 02:17 мин.
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Снимка: БГНЕС
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Литургия с чудотворната икона Света Богородица - "Хавайска" се отслужи тази сутрин в столичиня храм "Света София". Стотици вярващи се събраха около храма, за да се поклонят пред светинята, която с литийно шествие трябва да стигне до катедралата "Света Неделя".

Водосветът след литургията в столичния храм „Света София“ се забави заради огромния брой вярващи, които се събраха, за да се поклонят пред чудотворната икона „Света Богородица – Хавайска“. Опашката пред храма се разрасна, заради това литийното шествие с иконата се очаква да започне по-късно.

"Голяма благословия за всички нас, при всички положения. Всичко най-хубаво за близки, за всички българи, за нашето бъдеще, на децата."

"Имам за една болест да се помоля, защото тя прави чудо."

"Тя е мироточива и когато хората отидат и се помолят с чисто сърце и искрена молитва, техните молитви биват чути."

Чудотворната икона „Света Богородица – Хавайска“ ще остане в България до 19 август. След поклонението в столичния храм „Света Неделя“ тя ще бъде отнесена и в други епархии на Българската православна църква.

Особен момент от обиколката е посещението на иконата в Рилския манастир на 18 август – денят, в който Църквата почита Успението на свети Йоан Рилски. Това се определя като знаково събитие, тъй като до момента друга чудотворна икона не е била посрещана в Рилската света обител, където се намира друга почитана икона на Света Богородица.

Така вярващи от цялата страна ще имат възможност да се поклонят пред светинята и да отправят своите молитви.

Вижте повече в прякото включване на Иво Никодимов.

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