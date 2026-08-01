Стоянка Балова, ЦИК: Няма притеснения за машинния вот на президентските избори, има достатъчно машини

Централната избирателна комисия не очаква затруднения при провеждането на президентските избори с изцяло машинно гласуване. Това заяви в "Денят започва" говорителят на ЦИК Стоянка Балова.

След промените в Изборния кодекс президентските избори ще се проведат изцяло с машинно гласуване. Според говорителя на Централната избирателна комисия Стоянка Балова това не създава притеснения за организацията на вота.

„Нашето мнение в комисията е, че по-скоро няма притеснения, тъй като и досега в секциите над 300 души имаше машини. Така че Централната избирателна комисия работи вече по въпроса. Това не са избори, които да бъдат извънредни. Ние знаехме, че ще имаме президентски избори в рамките от края на октомври до средата на ноември. От вчера е ясна датата. Секциите с над 300 души са около 9400. И така или иначе в тях се предвиждаше машинно гласуване. Този път ще бъде задължително машинно. Така че чисто откъм технологията нямаме изненади.“

Балова обясни, че проверка на устройствата вече е извършена и има изготвен доклад за необходимите ремонти на машините.

„В ЦИК имаме доклад от Министерството, в който става ясно, че около 1400 машини са минали тази инвентаризация. И на база на тази проверка има доклад, в който различни части, като капаци, принтери, различни дисплеи, колелца на куфър и така нататък подлежат на смяна.“

По думите ѝ ремонтите все още не са започнали, тъй като предстои провеждането на обществена поръчка.

„Процедурата по ремонтите не е стартирана. Както казах, все пак ЦИК е колективен орган и предстои да се вземе решение. В момента сме на ниво работни групи. Предстои изготвянето на обществена поръчка след съответното решение в Централната избирателна комисия, което предполагам ще бъде съвсем скоро, предвид че вече имаме и дата за изборите.“

Тя допълни, че през годините машините не са преминавали текущо обслужване.

„В годините назад на тези машини не е бил извършван никакъв текущ ремонт, така че би следвало да се извърши такъв.“

Въпреки това Балова отбеляза, че на последните избори устройствата са работили без сериозни проблеми.

„На предходните избори на 19 април около 9400 машини не са дали никакъв дефект. Тоест ние имаме толкова секции, колкото машини.“

По повод критиките към машинното гласуване говорителят на ЦИК разясни как работи системата за проверка на резултатите.

„Съгласно Изборния кодекс Министерството на иновациите и дигиталната трансформация, Българският институт по стандартизация и Българският институт по метрология участват в сертифицирането на машините. Този код се генерира публично и се обявява, като на самото обявяване могат да участват и регистрираните партии, коалиции, инициативни комитети, българските неправителствени организации с регистрирани наблюдатели, както и Българската академия на науките.“

Тя подчерта, че всеки избирател може сам да провери дали кодът съвпада с публично обявения.

„Всеки избирател може да го види на разписката. Ако кодът съвпада с този, който е публично оповестен, мисля, че няма място за притеснение. При всяко едно малко разместване, кодът бива сменен с други цифри.“

Балова заяви, че отпадането на ограниченията за броя на секциите в чужбина няма да доведе до проблем с осигуряването на машини.

Говорителят на ЦИК съобщи, че комисията подготвя нов модел за обучение на районните и секционните избирателни комисии. Балова коментира и последните промени в Изборния кодекс, свързани със съдържанието в социалните мрежи.

„Законодателят, слава Богу, не ни вменява да следим личните профили, но това, което се въвежда, е, че профилите в социалните мрежи на медиите вече попадат в рамките на закона и могат да бъдат санкционирани.“

Вижте целия разговор във видеото.