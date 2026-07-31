Станислав Анастасов, ДПС: Подкрепихме бюджета, защото е по-добър от никакъв

ДПС не е част от управлението, а подкрепата за бюджета е била продиктувана от необходимостта да бъдат решени конкретни проблеми на хората. Това заяви Станислав Анастасов от ДПС в "Панорама".

Станислав Анастасов, ДПС: "Ние подкрепихме бюджета, защото смятаме, че дори и лошият бюджет, а този бюджет определено е лош, е по-добър от никакъв. Защото има конкретни проблеми на хората, които трябва да се решат. Ние направихме нашите предложения. Те не срещнаха подкрепа на този етап. Но при следващия бюджет ние пак ще ги направим и те ще бъдат още повече."

По думите му партията критикува правителството там, където има проблеми, но предлага и конкретни решения.

Станислав Анастасов, ДПС: "Искахме по-високи майчински, внесохме го като предложение. Искахме да се запази механизмът за автоматично повишаване на заплатите във всички сектори, включително в МВР и за военните. Искахме да има по-високи добавки за децата, които са в неравностойно положение. Бяхме твърдо против нещо, което е изключително важно за нашите избиратели – за пострадалите от Възродителния процес – закриването на Комисията по досиетата. И там бяхме критични към един вицепремиер, който се опитваше да защити това предложение."

Анастасов отхвърли твърденията, че ДПС е било част от предишното управление.

Станислав Анастасов, ДПС: "Нито премиерът е бил наш, нито мандатът е бил наш. Нито ДПС е имало каквато и да е висша държавна длъжност. Нямахме министри, нямахме заместник-министри. Нямахме дори – отказахме се да излъчим – заместник-председател на парламента. Нямахме председатели на комисии, нямахме представители в ръководствата на комисии и в ръководствата на делегации. Включихме се на по-късен етап, когато трябваше да има подкрепа за решаването на проблемите на хората, и най-вече за проблемите на общините."

По повод защитата на лидера на ДПС Делян Пеевски Анастасов заяви, че партията защитава всеки, който е станал обект на "несправедлива атака" или "незаконни действия". Той отново посочи позицията, че полетите, извършени от Пеевски, са били заплатени със собствени средства.

Станислав Анастасов, ДПС: "Ние в ДПС не се делим на лидери и обикновени ДПС-ари. Нито пък делим ДПС-арите от останалата част от българските граждани. Всеки, който е станал обект на несправедлива атака, на незаконни действия, на репресии, на всякакъв вид неправдиво и неправилно отношение, ние ще го защитим, независимо дали е от ДПС или не."

Анастасов коментира и отношенията със САЩ, като заяви, че ДПС винаги е било на проамерикански позиции.

Станислав Анастасов, ДПС: "ДПС винаги е било на проамерикански позиции. По една проста причина – САЩ са най-важният ключов партньор за България. И това е едно от най-добрите решения, които България е вземала през последните 36 години."

На въпрос кой е стратегическият бъдещ партньор на ДПС в българската политика Анастасов отговори българският гражданин. Уточни, че решенията за партньорства с политически сили се вземат от колективните органи на партията.