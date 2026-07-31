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Крум Зарков: Подкрепихме спонтанно Илияна Йотова за президент

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Никой не харесва Бюджет 2026, заяви лидерът на БСП

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Подкрепихме спонтанно Илияна Йотова за президент, заяви лидерът на БСП Крум Зарков в студиото на "Панорама".

Крум Зарков, лидер на БСП: "Аз лично, в последствие и Изпълнителното бюро, а и много организации на БСП подкрепиха спонтанно Илияна Йотова. Твърде дълга и твърде успешна е нашата съвместна история, така че това беше напълно естествено. Радваме се, че тя успява да събере и широка подкрепа. Надяваме се тя да става още по-широка. Ние се доверихме на нейния политически опит и се надяваме, че той ще ѝ помогне да изгради оттук нататък инициативния си комитет и да намери подходящия кандидат за вицепрезидент, който да позволи на всеки от тези, които я подкрепяме, да реализира тази подкрепа максимално, а тя да бъде избрана за президент."

По отношение на евентуалното отнемане на емблематичната сграда за БСП, намираща се на ул. "Позитано" 20 Зарков коментира:

Крум Зарков, лидер на БСП: "Трябва да е ясно, че сградата на "Позитано" 20 е държавна собственост. В този ред на мисли тя е под управлението на областния управител на София. БСП не е безвъзмездно в тази сграда – ние плащаме наем за това. Разбираме ситуацията и ще предложим решения, които да защитят както държавния интерес, така и да позволят нашето партийно функциониране на адреса, който е записан в нашия устав. Вярвам, че при взаимно уважение и нормален диалог ще намерим решение."

За Бюджет 2026 лидерът на БСП коментира:

Крум Зарков, лидер на БСП: "Никой не харесва този бюджет. Нито вносителите му от "Прогресивна България", нито опозицията. Дали е добър, или не е добър? Очевидно не е. Ние, социалистите, до голяма степен приехме аргументите на "Прогресивна България", че това е един авариен бюджет, който има за цел да постави нещата на чисто, а реформите и промените ще бъдат оставени за техния първи бюджет, който ще бъде внесен есента. Неприятно ни изненада отмяната на текстовете, свързани с определянето на минималната работна заплата. "Прогресивна България" наистина трябва да се заеме с този въпрос възможно най-отговорно и най-бързо, защото отмяната на този текст е отмяна на едно постижение, извоювано с много труд от синдикатите, и на едно предложение, внесено и защитавано от БСП."

За необходимостта от ново начало за БСП лидерът коментира:

Крум Зарков, лидер на БСП: "Тази година ние се качваме на Бузлуджа със статут на извънпарламентарна партия. Това е допълнителна трудност, но за тези, които са свикнали да ходят дотам със служебните си автомобили. За нас, останалите, това не е трудност, а шанс, възможност. Защото, когато човек е в трудност, той има тенденция да се събере със свои, за да я преодолее. Има необходимост в българското общество от силна лява, социалистическа партия. Днес дискутирахме манифеста на левите сили, участва професор Боян Дуранкиев, който съвсем скоро публикува данни, според които неравенството в България и концентрацията на имуществото в единия процент спрямо останалите 99% е рекордна. По-голяма, отколкото в Щатите, което е едно неравнопоставено общество. В този ред на мисли ние сме длъжни като социалисти, като продължители на Обединението на социалистическото движение, да намерим начин, без да пестим усилия, да бъдем достатъчно адекватни на този повей на времето. И затова се събираме и сега на Бузлуджа."

Вижте повече във видеото

#кандидатура на Илияна Йотова за президент #Позитано 20 #БСП #Крум Зарков

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