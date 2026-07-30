МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на бизнесмена от Банкя?

Според източници на БНТ служители на МВР издирват бившата национална състезателка по художествена гимнастика Симона Пейчева, за да бъде разпитана като свидетел по разследването на смъртта на бизнесмена Владимир Янков, известен с прозвището Владо Загатото.

От МВР официално отричат тази информация.

По информация от разследването Пейчева е била последният човек, който се е срещнал с Янков часове преди той да бъде открит мъртъв в дома си в Банкя.

Разследването се води за предумишлено убийство, след като първоначалните експертизи показаха, че пожарът в къщата на бизнесмена е бил предизвикан умишлено.

Коя е Симона Пейчева?

Симона Пейчева е една от най-успешните български гимнастички от началото на XXI век. Родена е на 14 май 1985 г. в София. В кариерата си печели множество отличия от европейски първенства и турнири от Световната купа, а през 2001 г. става световна шампионка на въже. Представлява България на Олимпийските игри в Атина през 2004 година и дълги години е сред водещите фигури в българската художествена гимнастика.

След края на активната си спортна кариера Пейчева остава в общественото пространство с участия в телевизионни формати и различни публични инициативи.