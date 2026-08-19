Нападението над непалци в Пловдив: Прокуратурата иска арест за 18-годишния Теодор

Преразглеждане на мярката за неотклонение на 18-годишния Теодор Велев ще поиска пловдивската окръжна прокуратура.

Младежът беше обвинен за нанасяне на лека телесна повреда на непалски граждани в Пловдив. Преди седмица Районият съд го освободи срещу гаранция от 700 евро. По-късно той беше арестуван при спец акцията срещу клуб „Кръв и чест" заедно с баща си и брат си. Срещу Теодор Велев беше повдигнато и обвинения за проповядване и пробуждане към дискриминация, омраза и насилие, по което той също беше освободен.