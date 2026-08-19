Христо Янев: Доказахме, че имаме място в Европа

Христо Янев е на мнение, че ЦСКА трябва да се забавлява оттук-нататък в европейските клубни турнири, тъй като вече си осигури място в основната фаза на Лигата на конференциите. Старши треньорът на „армейците“ смята, че имат предимство, след като вече изиграха няколко мача в квалификациите на Лига Европа, а утре ще срещнат ОФИ Крит в първия мач от плейофите.

Янев отбеляза, че „червените“ са доказали, че могат да играят в Европа.

"Добър отбор. Щом двата тима сме на плейофи. Ще имат подкрепата на публиката. Готвим се за утре. Всички, които са тук, ще бъдат използвани и на разположение. За нас е предимство, че изиграхме няколко мача в Европа и първенството. Имаме достатъчно хора. Надявам се да излезем по начина, по който го правим досега в Европа. Това, че сме стигнали дотук, трябва да ни даде повече свобода. Оттук-нататък трябва да се и забавляваме, защото постигнахме целта си, а именно - участие в основната фаза на евротурнири“, започна той.

"Не мисля, че това, че играем в една и съща схема, трябва да ни притеснява. Това ни носи успех, излязохме победители срещу много силни отбори. Макаби и Карабах са с повече опит, но ги преодоляхме. Натрупахме доста опит. За всеки един от тях имахме различен план. Срещнахме различни противници. Ако в началото някой е имал съмнение, че ЦСКА може да играе европейски футбол, това е налице. Доказахме, че можем. Знаем, че утре ще срещнем пределно мобилизиран отбор. Надявам се да използваме Анжело Мартино на реванша", каза още родният специалист.

Наставникът коментира и условията, които очакват „армейците“ в Крит.

"Играхме на места, на които беше достатъчно горещо. Аклиматизирали сме се. Времето е тежко, но такова ще бъде и за тях. Не е нещо по-различно от предишните ни мачове. Всички сме подложени на еднакви натоварвания. Бруно Жордао не се различава. Състоянието му е добро и всички, които са тук, ще бъдат използвани по най-добрия начин. Не виждам нещо по-специфично. Подготвени сме добре. Желанието и мотивацията ни са огромни да преодолеем този противник. Оттук-нататък противниците стават все по-силни."