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Подготовката за изборите: ЦИК с нова методика за квотното разпределение в РИК и СИК

Виолета Русенова от Виолета Русенова
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Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
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А сега към предстоящите избори за президент на 25 октомври - Министерският съвет реши основната координация по организационно-техническата подготовка да е възложена на министъра на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев.

Ведомството ще работи съвместно с Централната избирателна комисия за изборните книжа и материали и ще отговаря за видеонаблюдението след края на изборния ден. Междувременно на свое заседание ЦИК изработи нова методика за квотно разпределяне в Районните и секционните избирателни комисии. Най-много представители ще имат от „Прогресивна България", по равно ще са представителите на ГЕРБ-СДС, ПП, ДБ и ДПС, а „Възраждане“ ще е с един.

И още някои важни дати - ЦИК регистрира кандидатите за президент и вицепрезидент до 22.09, а ден по-късно се определят номерата им в бюлетината с жребий. Старт на кампанията се дава на 25 септември.

#за избори #подготовка #цик #квота

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