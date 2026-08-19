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Мегадело срещу Мета за вредите от фейсбук и инстаграм върху младите хора

Христо Ценов от Христо Ценов
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мегадело мета вредите фейсбук инстаграм младите хора
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В Съединените щати започнаха изслушванията по дело, което може завинаги да промени социалните мрежи. 29 щата съдят технологичния гигант Мета за вреда срещу подрастващите и неправомерно продаване на лични данни. Според обвинението, използването на Фейсбук и Инстаграм е нанесло непоправими щети върху цяло едно поколение.

В следващите 6 седмици съдът ще преценява дали използването на Инстаграм и Фейсбук причинява депресия и колко опасни са алгоритмите им. Дъщерята на Лори губи битката с депресията - с месеци сравнявала себе си с други хора в социалните мрежи.

Лори Шот, майка: „Тук съм днес, защото дъщеря ми трябваше още да е жива. Аналийз беше на 18. Тя водеше невидима битка в социалните мрежи. В дневниците ѝ пишеше - „Никой няма да ме обича, ако не изглеждам по определен начин. Чувствам се ужасно, когато гледам профилите на други момичета".“

Твърди се още, че въпреки възрастовото ограничение, от Мета са знаели за милиони непълнолетни на платформите си, но не са направили нищо, за да ограничат достъпа им. Технологичният гигант ще трябва да отговаря в съда и за продаването на лични данни без съгласието на родителите.

Доусън Кели, активист за младите: „Като дете бях опитно зайче. Не осъзнавах, че съм част от експеримент, в който детството ми беше продадено на рекламни агенции от компанията. Тези хора знаеха повече за мен отколкото аз самият и умишлено ме направиха зависим към приложенията им.“

От компанията на Марк Зукърбърг отричат всички обвинения. Сред основните аргументи на Мета е, че прекалено стриктните закони за поверителност са пречка пред ограничаването на достъпа на малолетни до приложенията. Друга опорна точка в наратива на технологичния гигант е, че зависимост към социалните мрежи не съществува.


#вреди от фейсбук #Мета #Млади хора #Инстаграм #дело

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