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Жилищна криза в Испания: Правителството представи нови мерки

Емилия Запартова от Емилия Запартова
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Очаква се испанския парламент да разгледа предложението в петък

Жилищна криза в Испания: Правителството представи нови мерки
Снимка: EПА/БГНЕС
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След няколко дни на протести за по-добра защита на наемателите, испанското правителство представи мерки за справяне с жилищната криза.

Кабинетът на социалиста Педро Санчес обяви край на гоненето на наематели до 2030 -та година и автоматично подновяване на договорите за наем след изтичането им.

Това са и две от основните искания на протестиращите. Надеждата е те да бъдат приети в парламента, където управляващите, обаче нямат мнозинство.

Заседанието на депутатите е в петък. Катализатор на новия законопроект стана протестната вълна, последвала изгонването на 87-годишна пенсионерка от жилището й под наем.

Исабел Родригес, министър на жилищното строителство на Испания: „Трябва да гарантираме, че никога повече няма да видим подобен случай като на Мари Кармен в нашата страна. Испанското общество не може да си го позволи и това е вик за помощ, в който всички политически групи, представени в парламента, трябва да се вслушат. За тази цел ще удължим срока на действие на социалния щит до 31 – ви декември 2030 –та. Ще подобрим всички защитни механизми, за да предотвратим подобни изгонвания.“

#наематели #наеми на жилища #Испания #защита #мерки

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