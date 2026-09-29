Жилищна криза в Испания: Правителството представи нови мерки

След няколко дни на протести за по-добра защита на наемателите, испанското правителство представи мерки за справяне с жилищната криза.

Кабинетът на социалиста Педро Санчес обяви край на гоненето на наематели до 2030 -та година и автоматично подновяване на договорите за наем след изтичането им.

Това са и две от основните искания на протестиращите. Надеждата е те да бъдат приети в парламента, където управляващите, обаче нямат мнозинство.

Заседанието на депутатите е в петък. Катализатор на новия законопроект стана протестната вълна, последвала изгонването на 87-годишна пенсионерка от жилището й под наем.