Жилищна криза в Испания: Правителството представи нови мерки

Очаква се испанския парламент да разгледа предложението в петък
След няколко дни на протести за по-добра защита на наемателите, испанското правителство представи мерки за справяне с жилищната криза.
Кабинетът на социалиста Педро Санчес обяви край на гоненето на наематели до 2030 -та година и автоматично подновяване на договорите за наем след изтичането им.
Това са и две от основните искания на протестиращите. Надеждата е те да бъдат приети в парламента, където управляващите, обаче нямат мнозинство.
Заседанието на депутатите е в петък. Катализатор на новия законопроект стана протестната вълна, последвала изгонването на 87-годишна пенсионерка от жилището й под наем.
Исабел Родригес, министър на жилищното строителство на Испания: „Трябва да гарантираме, че никога повече няма да видим подобен случай като на Мари Кармен в нашата страна. Испанското общество не може да си го позволи и това е вик за помощ, в който всички политически групи, представени в парламента, трябва да се вслушат. За тази цел ще удължим срока на действие на социалния щит до 31 – ви декември 2030 –та. Ще подобрим всички защитни механизми, за да предотвратим подобни изгонвания.“