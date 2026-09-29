Забрана за износ на дизел от САЩ?

ЕС може да отложи влизането в сила на регламент за намаляване на емисиите на метан, свързани с вноса на петрол и газ. Това заяви еврокмисарят по енергетиката Дан Йоргенсен на среща на европейските енергийни министри в Ирландия. Новите правила трябваше да влязат в сила от догодина. Повечето страни членки, сред които Франция, изразиха опасения, че механизмът може да наруши доставките тази зима. Допълнително напрежение създава и идеята на Доналд Тръмп да забрани износа на американски дизел.

Как ще се отрази на световната икономика евентуална забрана на износа на дизел от Съединените щати? Този въпрос витае, след като Доналд Тръмп обяви, че обмисля подобно решение.

Дан Йоргенсен, еврокомисар по енергетиката: "Не е в интерес нито на Съединените щати, нито в наш да няма свободно движение на енергия в тези трудни времена."

Зависимостта на Европа от американския дизел се увеличи през тази година, след като намаля износът от Саудитска Арабия и ОАЕ.

Фатих Бирол, ръководител на Международната агенция за енергията: "Европа е един от най-уязвимите региони, ако не и най-уязвимият, по отношение на дизеловото гориво. Защото Европа внася огромни количества, а навлизаме в най-тежкия сезон – зимния."

Не цените в Европа, а рекордните ставки в САЩ вълнуват Доналд Тръмп преди междинните избори и той търси начин да облекчи разходите за гориво на американците. Засега не е ясно дали износът ще бъде спрян за 90 дни и дали става въпрос за ограничения или за пълна забрана.

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Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Обмисляме идеята много сериозно. Големият проблем е, че взривяват рафинериите в Русия. Това всъщност не е проблем на Близкия изток, а на Русия. Говорих с президента Зеленски, казах му да се отнася по-внимателно с рафинериите."

Войната с Иран и нарушеното корабоплаване през Ормузкия проток ограничиха значителна част от мощностите и доставките. Недостигът се задълбочи през юли, когато Русия спря износа на дизел след месеци украински удари с дронове по рафинериите ѝ. Вашингтон се превърна във водещ износител, като сред топ купувачите са Франция, Великобритания и Бразилия. Забрана на износа би имало и страничен ефект.

Филип Верлегер, икономист: "Това създава възможност за държави като Китай, които разполагат с инфраструктура и излишък от рафинирани продукти."

Обратен може да бъде ефектът за американските потребители. Ограничаването на износа първоначално би насочило повече дизел към вътрешния пазар и това временно ще понижи цените. След запълването на хранилищата обаче рафинериите ще са принудени да ограничат капацитета си поради невъзможност да продават излишъка. Това би намалило производството не само на дизел, но и на бензин, авиационно гориво и други нефтопродукти.

Освен икономически последици евентуална забрана би могла да подкопае доверието в САЩ като надежден енергиен доставчик.