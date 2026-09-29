БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Малко над половината българи доплащат за здраве
Чете се за: 02:22 мин.
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от...
Чете се за: 03:32 мин.
Гърция връща тленните останки на цар Самуил на България
Чете се за: 03:05 мин.
Наталия Ефремова: Предвиждаме 300 млн. евро повече за...
Чете се за: 08:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Международна операция разби схема за продажба на употребявани телефони като нови

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Запази

Схемата е причинила щети за най-малко 300 млн. евро на потребители в Европейския съюз

международна операция разби схема продажба употребявани телефони
Слушай новината

България е сред 19 държави, в които се провежда мащабна операция срещу престъпна организация, заподозряна, че е продала над един милион употребявани мобилни телефона, представяйки ги за нови, съобщи Европейската прокуратура. Смята се, че схемата е причинила щети за най-малко 300 млн. евро на потребители в Европейския съюз, както и загуби от над 30 млн. евро от ДДС за няколко държави членки.

Европейската прокуратура в Кьолн от събота извършва претърсвания и арести във връзка с операцията.

Според разследването с кодово име "Троя", в което взе участие и българската Национална следствена служба, престъпната организация предполагаемо е сглобявала мобилни телефони от използвани части в Хонконг и ОАЕ, а след това ги е транспортирала в Нидерландия, почистени и пакетирани като нови. След това те са били доставяни в складове в Германия и продавани онлайн на крайни потребители в целия ЕС.

Доказателствата допълнително показват, че фиктивни компании, базирани в няколко страни членки на ЕС - Австрия, България, Германия и Нидерландия, както и в Швейцария, вероятно от 2018 г. са прилагали измамно схемата за облагане с ДДС на маржа, за да увеличат незаконно печалбите си.

Установено е, че употребяваните мобилни телефони са продавани по т.нар. схема за данъчно облагане на маржа на крайни потребители и между фиктивните компании.

При тази данъчна схема препродавачът плаща ДДС само върху маржа си - разликата между цената, на която е придобил стоката, и цената, на която я продава. Тя обаче се прилага само за препродавани стоки, за които вече е бил платен ДДС.

В случая, тъй като телефоните са били представяни като нови, ДДС е трябвало да бъде начисляван върху пълната им продажна цена.

Твърди се, че схемата е подвеждала клиентите в целия ЕС, а също така е причинила щети от ДДС във всяка държава, където тези употребявани мобилни телефони са били продавани като нови.

В операцията с участието на 1770 полицаи и данъчни и митнически служители, на територията на 19 страни, включително България, (както и Австрия, Белгия, Хърватия, Кипър, Естония, Финладния, Германия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Испания, Швейцария и Нидерландия), са извършени над 160 претърсвания. Във Великобритания е изслушан свидетел.

Седем заподозрени са арестувани в Австрия, Германия и Испания, включително двамата ръководители на организацията.

#употребявани телефони #престъпна организация #мащабна операция

Последвайте ни

ТОП 24

Гълъб Донев: Ние не посягаме на домашната ракия
1
Гълъб Донев: Ние не посягаме на домашната ракия
Температурите падат под 20°, очакват се слани и сняг в планините
2
Температурите падат под 20°, очакват се слани и сняг в планините
Столичната община започна принудителното премахване на незаконния ресторант „Кошарите“
3
Столичната община започна принудителното премахване на незаконния...
Близо 12 500 производители на слънчоглед и царевица ще получат компенсации за щетите от сушата през 2025 г.
4
Близо 12 500 производители на слънчоглед и царевица ще получат...
След колективната оставка на медицински сестри в Смолян: Болницата има ресурс да гарантира работата на отделението
5
След колективната оставка на медицински сестри в Смолян: Болницата...
Делото срещу Ива Михайлова: Допълнителен разпит на съдебен медик, съмнение за укриване на доказателства и международна експертиза
6
Делото срещу Ива Михайлова: Допълнителен разпит на съдебен медик,...

Най-четени

Почина Марина Влади
1
Почина Марина Влади
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София – Варна
2
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София –...
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на Петрохан
3
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на...
За втори път д-р Валентин Янев получи забрана за влизане в Сърбия
4
За втори път д-р Валентин Янев получи забрана за влизане в Сърбия
БНТ променя програмата си в памет на сценариста Христо Илиев - Чарли
5
БНТ променя програмата си в памет на сценариста Христо Илиев - Чарли
Таксиметров шофьор загина при челен удар на пътя Пловдив – Хасково край Садово
6
Таксиметров шофьор загина при челен удар на пътя Пловдив –...

Още от: Европа

Продължават протестите на френските гимназисти, стигна се до сблъсъци с полицията
Продължават протестите на френските гимназисти, стигна се до сблъсъци с полицията
Червен код: Проливни дъждове и бури в испанската област Каталуния, спряха някои влакове (СНИМКИ) Червен код: Проливни дъждове и бури в испанската област Каталуния, спряха някои влакове (СНИМКИ)
Чете се за: 01:20 мин.
Летището в Катания възобнови въздушния трафик, който беше нарушен заради вулкана Етна Летището в Катания възобнови въздушния трафик, който беше нарушен заради вулкана Етна
Чете се за: 01:27 мин.
Зеленски: Русия започна нова мобилизационна кампания Зеленски: Русия започна нова мобилизационна кампания
Чете се за: 01:45 мин.
Бюджетът на ЕС: „Шест държави настояват за съкращаване на разходите“, съобщава „Файненшъл таймс“ Бюджетът на ЕС: „Шест държави настояват за съкращаване на разходите“, съобщава „Файненшъл таймс“
Чете се за: 01:02 мин.
Войната в Украйна: Експлозии отекнаха в Киев тази сутрин Войната в Украйна: Експлозии отекнаха в Киев тази сутрин
Чете се за: 00:37 мин.

Водещи новини

ЦИК: Над 35 500 заявления са подадени в 72 държави за гласуване на президентския вот
ЦИК: Над 35 500 заявления са подадени в 72 държави за гласуване на...
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Общо 770 000 противогрипни ваксини ще бъдат доставени у нас за сезон 2026/2027 Общо 770 000 противогрипни ваксини ще бъдат доставени у нас за сезон 2026/2027
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Гърция връща тленните останки на цар Самуил на България Гърция връща тленните останки на цар Самуил на България
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Тленните останки на цар Самуил – първи политически реакции за завръщането им у нас Тленните останки на цар Самуил – първи политически реакции за завръщането им у нас
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
По следите на цар Самуил: факти, открития и историческа хронология
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Гълъб Донев за коледните добавки: Парите не решават проблема, човек...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Червен код: Проливни дъждове и бури в испанската област Каталуния,...
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус...
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ