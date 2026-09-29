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Общо 770 000 противогрипни ваксини ще бъдат доставени у нас за сезон 2026/2027

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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оон милиона деца света напълно неваксинирани миналата година
Снимка: илюстративна
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За сезон 2026/2027 по информация от Изпълнителната агенция по лекарствата в страната ще бъдат доставени общо 770 000 дози противогрипни ваксини, съобщиха от Министерството на здравеопазването (МЗ).

Със 135 138 дози безплатни ваксини трябва да бъдат обхванати до 17% от децата от 6-месечна възраст до 7 години, както и на 10 000 деца, засегнати от хронични заболявания.

Сключени са договори с търговци на едро за доставки на 50 790 инжекционни ваксини и 47 504 назални ваксини срещу грип, което не покрива заложеното в програмата количество за 2026 г.

За хората на и над 65 години, по данни на НЗОК, са договорени 490 000 дози противогрипна ваксина, като целта е да бъде постигнат имунизационен обхват до 35% от целевата група. Договорена е и доставка на 50 000 дози ваксина с увеличено антигенно съдържание, предназначена за лица на и над 75-годишна възраст.

За свободния пазар са подсигурени над 180 000 противогрипни ваксини общо.

Няма изрично посочен критерий на кои деца да бъде поставена ваксината, а решението е на личния лекар след преценка на конкретния случай, като се вземат предвид здравословното състояние на детето и медицинските показания, обясниха от здравното министерство.

#сезон 2026/2027 г. #поръчване #възрастни #Министерство на здравеопазването #ваксини #деца

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