По следите на цар Самуил: факти, открития и историческа хронология

Проучванията на остров Свети Ахил започват през 1965 г. Четири години по-късно проф. Николаос Муцопулос открива в средновековна базилика непокътнат мъжки скелет.

Находката носи белезите на царско погребение – скъп златотъкан пурпурен плат с царски бродерии и останки от позлатена ризница.

През 70-те години антропологичните изследвания потвърждават, че скелетът принадлежи на цар Самуил. Ключовото доказателство е накриво зарасналата фрактура на лявата лакътна кост, която съвпада напълно с историческите хроники за тежкото раняване на владетеля в битката при река Сперхей през 997 г.

След десетилетия на съхранение в Гърция, по повод 1000 години от смъртта на царя, останките са изложени за кратко за поклонение пред българска делегация в Музея на византийската култура в Солун.