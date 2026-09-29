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БЪЛГАРИЯ ПОСРЕЩА ТЛЕННИТЕ ОСТАНКИ НА ЦАР САМУИЛ

По следите на цар Самуил: факти, открития и историческа хронология

Тихомир Игнатов от Тихомир Игнатов
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Снимка: БТА/Архив
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Проучванията на остров Свети Ахил започват през 1965 г. Четири години по-късно проф. Николаос Муцопулос открива в средновековна базилика непокътнат мъжки скелет.

Находката носи белезите на царско погребение – скъп златотъкан пурпурен плат с царски бродерии и останки от позлатена ризница.

През 70-те години антропологичните изследвания потвърждават, че скелетът принадлежи на цар Самуил. Ключовото доказателство е накриво зарасналата фрактура на лявата лакътна кост, която съвпада напълно с историческите хроники за тежкото раняване на владетеля в битката при река Сперхей през 997 г.

След десетилетия на съхранение в Гърция, по повод 1000 години от смъртта на царя, останките са изложени за кратко за поклонение пред българска делегация в Музея на византийската култура в Солун.

#исторически данни #хронология #Цар Самуил

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