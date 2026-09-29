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На 7 октомври започва изплащането на пенсиите

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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октомври започва изплащането пенсиите
Снимка: илюстративна
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На 6 октомври (вторник) на всички правоимащи лица ще бъдат изплатени паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за осиновяване на дете до 5-годишна възраст за предходния месец септември, в рамките на нормативно определения срок за изплащането им, който е до 5 работни дни след изтичане на месеца, за който се отнасят. Това съобщиха от Националния осигурителен институт.

Изплащането на пенсиите през октомври чрез пощенските станции ще започне на 7 октомври (сряда) и ще завърши на 20 октомври (вторник). То ще се извърши съобразно изготвен график, който ще бъде обявен във всяка една пощенска станция. Преводите на сумите за октомврийските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 7 октомври 2026 г.

Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 15 октомври (четвъртък).

Информацията за всички видове плащания, извършвани от НОИ към осигурените лица и пенсионерите, се актуализира всеки месец и е достъпна през интернет страницата на института. Над 8,8 милиарда евро са разходите за пенсии към август 2026 г., съобщи НОИ миналата седмица.

#изплащане на помощи # парични обезщетения #обезщетенията за бременност #обезщетения за безработица #изплащане на пенсиите #пенсии

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