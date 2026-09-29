Проф. Ива Христова: На прага сме на грипния сезон, интересът към ваксините расте

Интересът към противогрипните ваксините срещу сезонния грип расте, отчитат от Националния център по заразни и паразитни болести. Съветът е и бременните да не пропускат ваксинацията. В "Денят започва" директорът на Центъра Ива Христова заяви, че към момента няма грип у нас, но острите респираторни заболявания се повишават.

Проф. Христова определи включването на децата в програмата за безплатна противогрипна ваксинация като важна стъпка. Според нея по-големият обхват на националната програма може да помогне и за осигуряването на повече ваксини за страната.

„Така че за първа година имаме нещо много хубаво. Деца до 8 години с безплатна ваксинация и деца до 18, които са с хронични заболявания. Но трябва да имаме предвид, че в световен мащаб противогрипните ваксини са недостатъчни и се надпреварват всички рано при това да заявяват количества и, разбира се, големите пазари имат предимства. А с националната програма ние също ставаме по-голям пазар, така че също ще ни се обърне повече внимание и ще имаме повече ваксини. И хубавото е, че тази ваксина доказва своята ефикасност, безвредност и че всъщност към нея има много голям интерес.“

При децата родителите предпочитат назалната противогрипна ваксина, тъй като тя се понася по-леко, обясни проф. Христова. По думите ѝ обаче и инжекционната ваксина изгражда добър имунитет.

Друга група, към която проф. Христова насочи вниманието, са бременните жени. Според нея все още сред бъдещите майки има притеснения по отношение на ваксинацията, въпреки че чрез нея може да бъде осигурена защита и за новороденото през първите месеци от живота му.

„При бременните има и до голяма степен има и някаква отживелица - един вид не пипайте бременните, нищо не правете, нищо да не пият, нищо да не им се слага. Обаче, примерно ваксината за респираторно-синцитиален вирус. Ние нямаме друг вариант да предпазим новороденото в първите му месеци от живот, ако не ваксинираме майката в последния триместър, така че тя да предаде антителата и те да го защитават. По същия начин, разбира се, и за грипа. И мисля, че крачка по крачка, така малко бавничко при нас, инертно, но мисля, че набира скорост и това знание колко е важно всъщност бременната да се ваксинира, за да предпази детето в ранните му месеци на живота.“

Най-подходящото време за поставяне на противогрипна ваксина са октомври и ноември, посочи директорът на НЦЗПБ.

Проф. Христова обясни, че към момента няма доказан грип, но случаите на остри респираторни заболявания се увеличават.

„Това са вируси, които причиняват остри респираторни заболявания. Най-често рино- и бокавируси при малките деца. Тоест започва с хрема, обикновено няма повишена температура, но тая хрема трудничко си отива. Минава и към, понеже се стичат секретите, към известна кашлица. Освен това имаме аденовируси, те пък причиняват фарингит, конюнктивит много често, а и парагрипни вируси.“

Данните показват осезаемо увеличение на острите респираторни заболявания само за седмица, посочи още тя.

„Тоест ние сме на прага вече на появата на грипните вируси. Но броят случаи с остри респираторни заболявания преди няколко седмици постепенно растеше, кривата е нагоре, а сега последната седмица от 840 имаме на 1200 повишение. Да, все още е ниско, заболяемостта беше 25 на 10 хиляди, сега към 35 на 10 хиляди. Но това е една тенденция, която ще се задържи и съответно ще берем плодове на твърде много болни.“

Освен ваксинацията, важна роля за добрата работа на имунната система имат сънят, почивката, движението и храненето, подчерта проф. Христова. Според нея много хора познават основните правила, но не ги спазват достатъчно. Преди да се прибягва до хранителни добавки, внимание трябва да се обърне и на начина на хранене, допълни съветва проф. Христова.

По отношение на витамините проф. Христова обясни, че чрез тях се компенсира недостигът в организма, но предупреди да не се прекалява с вещества, които стимулират имунната система. По думите й при децата няма необходимост от силно стимулиране на имунната система. Ако едно дете обаче преминава непрекъснато от една респираторна инфекция в друга, според нея трябва да се потърси причината.

Хранителните добавки и витамините не трябва да се приемат непрекъснато и не могат да заместят пълноценното хранене, подчерта проф. Христова.

Вижте целия разговор с проф. Ива Христова във видеото.