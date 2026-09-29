Последен ден за заявления за гласуване в чужбина на президентските избори

Последен ден за подаване на заявления от българи в чужбина, за да гласуват на предстоящите президентски избори. Заявлението се подава онлайн в сайта на ЦИК или на хартия чрез дипломатическите и консулските представителства на страната.



В противен случай сънародниците ни зад граница ще трябва да попълват декларации пред секционните избирателни комисии. В чужбина нашите сънародници ще може да гласуват в 66 държави.

До момента най-много заявления са подадени в Турция, Великобритания, Германия и САЩ.

До 3 октомври ЦИК ще определи местата, в които ще бъдат образувани секции извън страната, както и броя на секциите във всяко място.