Промени в ГПК и Търговския регистър влизат в правната комисия

Промените в Гражданския процесуален кодекс и в Закона за Търговския регистър влизат за обсъждане на второ четене на извънредно заседание на правната комисия в Народното събрание.

Измененията в Гражданския процесуален кодекс са свързани с въвеждането на специална защита срещу дела за сплашване срещу журналисти, общественици и граждански организации.

Депутатите от комисията ще разгледат и измененията в Закона за Търговския регистър. Сред основните промени е предложението годишните финансови отчети да бъдат отделени в самостоятелен поток от останалите документи, които се подават в Търговския регистър. Така годишните отчети на фирмите ще се обработват по-бързо, без работата по тях да бъде блокирана заради други процедури.