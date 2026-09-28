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"Пазарът се срина": Цената на плодовете и зеленчуците расте, потреблението намалява

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Антоанета Андреева
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На какви цени е вносната и българска продукция?

Снимка: Pixabay
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Повишава се цената на плодовете и зеленчуците според последните данни на Държавната комисия по стоковите борси и тържища.

В същото време на борсата в пловдивското село Първенец се отбелязва свиване на потреблението.

На какви цени е вносната и българска продукция?

Пазарът се срина през последните седмици. Когато сега в момента трябва да е най-силен, есенният пазар - няма купувачи. И аз имам обяснение на това. Мисля, че се дължи основно на спадането на дохода на хората и обедняването. Хората вече си правят сметка какво да купуват, това заяви в "Денят започва" Илия Гатев - изпълнителен директор на Стоковата борса в село Първенец.

Основното е, че тези зеленчуци и плодове, които излизат извън сезона, цените им се покачват, поясни той. Допълни, че цените на вносните и на българските продукции са изравнени, което се дължи основно на цените на горивата.

При краставиците цената е почти като при доматите - евро и 50 за килограм. Пиперът засега държи по-ниска цена, но ще започне да се покачва - от 80 евро цента в момента. Преди сезона цената му достигаше до евро и 80, 2 евро, така че това е нормално за сезона.

По отношение на цените на плодовете Илия Гатев посочи, че при тези, които излизат извън сезона, има поскъпване на цената. За гроздето поясни, че в момента няма пазар и това се отчита от всички. Дори производители се оплаквали, че не си обират гроздето, защото няма на кого да го продадат.

Това се дължи точно на по-малкото купувачи, на по-малкото пари, които се отделят за закупуване на грозде от винпромите.

Илия Гатев коментира мерките на правителството така:

Всяка една мярка трябва да мине време да се види какъв ефект ще има. Аз винаги съм казвал, че икономическите мерки са най-важни. След това са социалните мерки - за хората, които буквално обедняха през последната една година. Не е лесен периодът нито за бизнеса, нито за гражданите.

Според него трябва да се намери по-скоро решение за проблема с цените на горивата.

Вижте повече в прякото включване на Антоанета Андреева

#борса #плодове и зеленчуци #цени #новини в Метрото

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