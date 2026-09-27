БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Илин Димитров: Провеждането на “Евровизия” в Бургас догодина ще допринесе за привличането на повече туристи

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 06:12 мин.
У нас
Запази

Министърът на туризма каза, че настоящия сезон е започнал тежко заради изгубените важни пазари

Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Туристическият сектор у нас ще се доближи като показатели до нивата от предходния летен сезон. Това съобщи министърът на туризма Илин Димитров в предаването "Денят започва с Георги Любенов". Той добави, че настоящия сезон е започнал тежко заради изгубените важни пазари. Министър Димитров е оптимист, че провеждането на “Евровизия” в Бургас догодина ще допринесе за привличането на повече туристи.

За първи път в авиационната история на България на летище Варна бе извършена церемония по кръщение на самолет, който получи името на морската столица – "VARNA". Самолетът Боинг 737-8 е собственост на най-големия европейски туроператор TUI.

"Относно TUI и кацането на самолета това е една изключително голяма новина. Може би най-голямата този сезон, защото TUI е най-големият концерн туристически в света. Те имат над 190 самолета, имат флот от кораби, хотели и в момента те проведоха своя Съвет на директорите на висшия мениджмънт, избраха България. Впечатленията са повече от добри. Първото е, че подписахме меморандум 3-годишен за съвместни рекламни дейности и кампании. TUI се ангажират да увеличат броя на своите туристи в България – от 200 000 до 400 000. Това е двойно увеличение на броя на туристите. TUI бяха впечатлени от начина, по който държавата работи и директно казаха "ние искаме да правим клъстър, ние искаме да инвестираме", обясни Димитров.

Министърът на туризма изрази надежда до няколко години в България да има няколко клъстърни хотела от бранда на TUI. Следващото нещо, което е било коментирано е да има маратон TUI, което според думите на Илин Димитров "ще ни даде възможност веднага след "Евровизия" да продължим с активния сезон":

"Тук говорим за висококатегорийни туристи, които са платежоспособни, а не за евтин туризъм, т.е. ние работим по линия на по-добро качество и на по-добра свързаност."

Димитров каза, че няма да се работи само с този туристически концерн, а ще се привлекат най-големите 10. Ние искаме все повече да поставяме България на картата, заяви той и добави:

"Ако се справим добре, 2027 година TUI обещават да върнат нещо много важно за Варна, а това е пазарът на Обединеното кралство на Северна България, а те ще го върнат, ако ние покажем качество и стандарт."

В това не се съмнявам, каза още той:

"Днес ние основаваме Асоциация на висшите училища, изучаващи туризма. Точно по линия на качеството на услугата ни. 17 ректора на висши учебни заведения се съгласиха и в дни на разединение те се обединиха в името на по-добро качество в туризма. Това са героите на деня. И ние точно това ще направим – създавайки тази асоциация днес ще създадем към нея и обсерватория за измерване на качеството и ще имаме детайлна справка. Ще имаме една пътна карта. Всъщност първият репорт, който ще получим от обсерваторията, ще бъде диагнозата на моментното състояние на туризма ни."

Поставили сме си много висока цел, заяви Илин Димитров. Това е безпрецедентен акт на обединение между висши училища, добави той. Поетапно ще бъдат включени университети от Балканите, Европа. Целта е тя да стане световна асоциация на висшите училища, изучаващи туризъм.

"По този начин ние ще управляваме процеси на световния туризъм и това започва от днес, от Варна на Световния ден на туризма."

Отделно ще бъде създадена и гора на международния туризъм като символ, добави министърът на туризма:

"Както тя расте и укрепва, така и ние ще укрепваме като асоциация."

Илин Димитров направи и равносметка на изминалия летен сезон с данните, които има до момента.

"Ние ще се приближим като показатели до миналогодишния сезон, но имахме едно много тежко начало. Пазар Полша имаме голям ръст за следващото лято, пазар Германия – над 150 000 допълнителни седалки. Така, че работим активно. Този сезон беше сложен, предизвикателен. Беше сезонът на зададените въпроси. Надявам се бизнесът да е разбрал правилните отговори."

По отношение на логистиката в подготовката на "Евровизия" догодина, той каза, че свързаността се подобрява значително:

"Все повече авиолини се съобщават като нови начинания. Маратонът, който ще направим, ще бъде в Бургас и ще бъде точно след "Евровизия", за да удължим сезона. Аз съм повече от оптимист, че събитието, което ще бъде организирано за "Евровизия", ще помогне много за нашия сезон, ще помогне много за свързаността. Пътищата са асфалтирани, курортите ни са готови, работим много активно. Така, че аз съм оптимист и съм убеден, че Бургас ще бъде най-добрият домакин."

Министърът на туризма прогнозира един добър бъдещ сезон.

Вижте целия разговор във видеото

#подготовката за "Евровизия" #Илин Димитров #министър на туризма #летен туристически сезон #туристически сезон

Последвайте ни

ТОП 24

ТЪЖНО! България се пропука срещу Люксембург в Лигата на нациите
1
ТЪЖНО! България се пропука срещу Люксембург в Лигата на нациите
След дъждовете: Предимно слънчево време утре, до 23°
2
След дъждовете: Предимно слънчево време утре, до 23°
Петима загинаха при тежки катастрофи, експерти алармират за опасни пътища
3
Петима загинаха при тежки катастрофи, експерти алармират за опасни...
НА ЖИВО: Колоездачната обиколка на Хърватия
4
НА ЖИВО: Колоездачната обиколка на Хърватия
Осиновяването в България: 1500 кандидати чакат, а хиляди деца остават извън регистъра
5
Осиновяването в България: 1500 кандидати чакат, а хиляди деца...
От 1 ноември влизат в сила такси от 2 евро за обработка на онлайн пратки, влизащи в ЕС
6
От 1 ноември влизат в сила такси от 2 евро за обработка на онлайн...

Най-четени

Почина Марина Влади
1
Почина Марина Влади
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
2
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на Петрохан
3
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на...
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София – Варна
4
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София –...
Размерът на доходите ни: Получаваме около 60% от заплатата си след пенсиониране
5
Размерът на доходите ни: Получаваме около 60% от заплатата си след...
БНТ променя програмата си в памет на сценариста Христо Илиев - Чарли
6
БНТ променя програмата си в памет на сценариста Христо Илиев - Чарли

Още от: Регионални

В деня за загиналите мотористи на пътя – мащабно мотошествие се проведе в Бургас (СНИМКИ)
В деня за загиналите мотористи на пътя – мащабно мотошествие се проведе в Бургас (СНИМКИ)
Труден сезон за туризма: От бранша очакват резултати, близки до миналогодишните Труден сезон за туризма: От бранша очакват резултати, близки до миналогодишните
Чете се за: 03:35 мин.
Незрящият ултрамаратонец Виктор Асенов се впуска в ново планинско предизвикателство Незрящият ултрамаратонец Виктор Асенов се впуска в ново планинско предизвикателство
Чете се за: 01:20 мин.
От производителя до щанда: Как се променя цената на българските розови домати в Благоевград От производителя до щанда: Как се променя цената на българските розови домати в Благоевград
Чете се за: 02:45 мин.
37 000 къса контрабандни цигари, укрити в тавана на микробус и в куфари, задържаха на ГКПП "Малко Търново" 37 000 къса контрабандни цигари, укрити в тавана на микробус и в куфари, задържаха на ГКПП "Малко Търново"
Чете се за: 01:57 мин.
Зрелищна катастрофа на централен булевард в Пловдив тази нощ (СНИМКИ) Зрелищна катастрофа на централен булевард в Пловдив тази нощ (СНИМКИ)
Чете се за: 00:50 мин.

Водещи новини

Труден сезон за туризма: От бранша очакват резултати, близки до миналогодишните
Труден сезон за туризма: От бранша очакват резултати, близки до...
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Повечето зеленчуци и плодове поскъпват на борсите тази седмица Повечето зеленчуци и плодове поскъпват на борсите тази седмица
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
От производителя до щанда: Как се променя цената на българските розови домати в Благоевград От производителя до щанда: Как се променя цената на българските розови домати в Благоевград
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Гръцките власти предупреждават за силни гръмотевични бури и дъждове в цялата страна Гръцките власти предупреждават за силни гръмотевични бури и дъждове в цялата страна
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Политически коментари около позицията на България пред СС на ООН за...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Силна буря в САЩ: Хиляди домакинства са без ток, стотици полети...
Чете се за: 02:10 мин.
По света
Визитата на папа Лъв XIV във Франция: Светият отец се среща със 7...
Чете се за: 01:57 мин.
По света
Патриарх Даниил и българската църковна делегация се поклониха в...
Чете се за: 02:15 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ