Илин Димитров: Провеждането на “Евровизия” в Бургас догодина ще допринесе за привличането на повече туристи

Туристическият сектор у нас ще се доближи като показатели до нивата от предходния летен сезон. Това съобщи министърът на туризма Илин Димитров в предаването "Денят започва с Георги Любенов". Той добави, че настоящия сезон е започнал тежко заради изгубените важни пазари. Министър Димитров е оптимист, че провеждането на “Евровизия” в Бургас догодина ще допринесе за привличането на повече туристи.

За първи път в авиационната история на България на летище Варна бе извършена церемония по кръщение на самолет, който получи името на морската столица – "VARNA". Самолетът Боинг 737-8 е собственост на най-големия европейски туроператор TUI.

"Относно TUI и кацането на самолета това е една изключително голяма новина. Може би най-голямата този сезон, защото TUI е най-големият концерн туристически в света. Те имат над 190 самолета, имат флот от кораби, хотели и в момента те проведоха своя Съвет на директорите на висшия мениджмънт, избраха България. Впечатленията са повече от добри. Първото е, че подписахме меморандум 3-годишен за съвместни рекламни дейности и кампании. TUI се ангажират да увеличат броя на своите туристи в България – от 200 000 до 400 000. Това е двойно увеличение на броя на туристите. TUI бяха впечатлени от начина, по който държавата работи и директно казаха "ние искаме да правим клъстър, ние искаме да инвестираме", обясни Димитров.

Министърът на туризма изрази надежда до няколко години в България да има няколко клъстърни хотела от бранда на TUI. Следващото нещо, което е било коментирано е да има маратон TUI, което според думите на Илин Димитров "ще ни даде възможност веднага след "Евровизия" да продължим с активния сезон":

"Тук говорим за висококатегорийни туристи, които са платежоспособни, а не за евтин туризъм, т.е. ние работим по линия на по-добро качество и на по-добра свързаност."

Димитров каза, че няма да се работи само с този туристически концерн, а ще се привлекат най-големите 10. Ние искаме все повече да поставяме България на картата, заяви той и добави:

"Ако се справим добре, 2027 година TUI обещават да върнат нещо много важно за Варна, а това е пазарът на Обединеното кралство на Северна България, а те ще го върнат, ако ние покажем качество и стандарт."

В това не се съмнявам, каза още той:

"Днес ние основаваме Асоциация на висшите училища, изучаващи туризма. Точно по линия на качеството на услугата ни. 17 ректора на висши учебни заведения се съгласиха и в дни на разединение те се обединиха в името на по-добро качество в туризма. Това са героите на деня. И ние точно това ще направим – създавайки тази асоциация днес ще създадем към нея и обсерватория за измерване на качеството и ще имаме детайлна справка. Ще имаме една пътна карта. Всъщност първият репорт, който ще получим от обсерваторията, ще бъде диагнозата на моментното състояние на туризма ни."

Поставили сме си много висока цел, заяви Илин Димитров. Това е безпрецедентен акт на обединение между висши училища, добави той. Поетапно ще бъдат включени университети от Балканите, Европа. Целта е тя да стане световна асоциация на висшите училища, изучаващи туризъм.

"По този начин ние ще управляваме процеси на световния туризъм и това започва от днес, от Варна на Световния ден на туризма."

Отделно ще бъде създадена и гора на международния туризъм като символ, добави министърът на туризма:

"Както тя расте и укрепва, така и ние ще укрепваме като асоциация."

Илин Димитров направи и равносметка на изминалия летен сезон с данните, които има до момента.

"Ние ще се приближим като показатели до миналогодишния сезон, но имахме едно много тежко начало. Пазар Полша имаме голям ръст за следващото лято, пазар Германия – над 150 000 допълнителни седалки. Така, че работим активно. Този сезон беше сложен, предизвикателен. Беше сезонът на зададените въпроси. Надявам се бизнесът да е разбрал правилните отговори."

По отношение на логистиката в подготовката на "Евровизия" догодина, той каза, че свързаността се подобрява значително:

"Все повече авиолини се съобщават като нови начинания. Маратонът, който ще направим, ще бъде в Бургас и ще бъде точно след "Евровизия", за да удължим сезона. Аз съм повече от оптимист, че събитието, което ще бъде организирано за "Евровизия", ще помогне много за нашия сезон, ще помогне много за свързаността. Пътищата са асфалтирани, курортите ни са готови, работим много активно. Така, че аз съм оптимист и съм убеден, че Бургас ще бъде най-добрият домакин."

Министърът на туризма прогнозира един добър бъдещ сезон.

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