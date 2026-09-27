Гръцките власти предупреждават за силни гръмотевични бури и дъждове в цялата страна

Гражданската защита в Гърция предупреждава за силни гръмотевични бури и дъждове в цялата страна.

Интензивни дъждове има в последните часове на остров Крит, област Тесалия и Спорадите. Дъждовете ще продължат през цялата нощ и утре.

За Северна Гърция, където има много български туристи, властите предупреждават да не се влиза в морето при буря. Днес и утре да не се използват надуваеми лодки поради риск да бъдат отнесени от вятъра.

Хотелиерите от Халкидики съобщават, че все още има много български туристи там. Много от тях обаче се връщат днес и е силно натоварен трафика по отсечката Солун – Промахон.

Властите от Халкидики предупреждават туристите да са внимателни, защото има два случая на нападнати туристи на плажа от вълк. Дори приканват хората, които го забележат незабавно да информират полицията.

В Егейско море все още бурята не е достатъчно силна, за да спре движението на фериботи. Транспортните компании призовават пътуващите преди заминаване да се свържат с пристанищните власти.