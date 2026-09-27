От производителя до щанда: Как се променя цената на българските розови домати в Благоевград

От 1,50 евро започват цените на българските розови домати на пазара в Благоевград. В търговските вериги цената им може да е до три пъти по-висока. Екипът ни в Благоевград отиде на пазар, за да провери как се оскъпяват зеленчуците от производителя, през търговеца до щанда.

Повишението на цените на едро в края на сезона изглежда не се отразява драстично на пазара на дребно. Едни търсят българското, други – по изгодното.

– 1,50 евро, при положение, че това са селски домати, гледани са върху почва, това са нещата, които човек трябва да купува. – Българско, каквото е, да е по-евтинко. Тези чушки специално – 3,50, а там – 2,50. И всеки гледа къде е по-евтинко. Огнян Пашов: 3,18 евро – 18 имате бонус от фирмата, 3 евро на кръгло. Да ви харесат и пак заповядайте.

Огнян Пашов и семейството му произвеждат домати в село Дреново край Петрич.

Огнян Пашов, производител: "Това ми са на 1,50 евро, това са на 2 евро. Една нормална цена, мисля. Аз продавам само домат. Доматът е "розова магия", който е един от най-хубавите."

Скъпите горива и препарати са увеличили доста разходите им, но цената на доматите се запазва почти като миналогодишната.

Огнян Пашов, производител: "За да вържеме нещата, няма как да е надолу. И миналата година хубавият домат беше 3 лева – 4 лева. Това време стига и до 5 лева. И сега пак е горе-долу е така, малко може да е нагоре, но не е много."

Стоки и цени има за всеки вкус и за всеки джоб. С 30 цента по-скъпи на съседната сергия предлагат вносни домати от Турция.

Марио Стоянов, търговец: "Ние продаваме евтино с много малко надценка, гледай какви са ми цените. Купуват, но по-малко. Скъп им е. Въпреки, че сме с малка надценка, пак им е скъп – 2,30 евро е."

В големите търговски вериги вносните домати са основно от Турция и са със сходни цени. На промоция в един от хипермаркетите цената им е наполовина – 1,29 евро за килограм. В отговор на повишението на стойността на сезонните зеленчуци много хора са намалили количеството, което могат да си позволят.