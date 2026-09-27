БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Повечето зеленчуци и плодове поскъпват на борсите тази седмица

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Запази

Това показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата

повечето зеленчуци плодове поскъпват борсите седмица
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Повечето зеленчуци и плодове поскъпват на борсите у нас тази седмица, показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ).

Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се повишава с 1,36 на сто до 2,312 пункта спрямо 2,281 пункта седмица по-рано. Базовото равнище на индекса - 1,000 пункта е от 2005 година.

При зеленчуците през седмицата най-голямо е поскъпването при краставиците – с 22,61 на сто до 1,60 евро за килограм, следвани от червените чушки – с 15,38 на сто до 1,20 евро за килограм, и зелените чушки – с 13,31 на сто до 1,00 евро за килограм. Вдига се цената на картофите – с 8,94 на сто и те се търгуват по 0,64 евро за килограм, на доматите – със 7,89 на сто до 1,47 евро за килограм, на тиквичките – с 4,94 до 0,85 евро за килограм. Поскъват също зелената салата – с 5,60 на сто до 0,66 евро за килограм, и зрелият лук кромид – с 1,31 на сто до 0,58 евро за килограм. Намаление се отчита при зелето – с 5,02 на сто до 0,52 евро за килограм, и при морковите – с 3,03 на сто до 0,64 евро за килограм.

При плодовете, наблюдавани от ДКСБТ, поскъпват прасковите – с 12,37 на сто и те се търгуват по 1,34 евро за килограм. Цената на гроздето е нагоре с 2,19 на сто до 1,40 евро на килограм, на ябълките – с 5,62 на сто до 1,08 евро за килограм. Поевтиняват лимоните – с 0,76 на сто до 1,63 евро за килограм.

Цената на кравето сирене се покачва с 0,62 на сто до 6,10 евро за килограм, а на кашкавала тип "Витоша" е надолу с 0,48 на сто до 9,40 евро за килограм. Киселото мляко (3 и над 3 процента масленост) е по-евтино с 3,95 на сто до 0,73 евро за кофичка от 400 гр., а прясното мляко поскъпва с 2,56 на сто до 1,20 евро за литър. Кравето масло (пакетче от 125 грама) се търгува по 1,49 евро за брой, което е ръст в цената от 2,94 на сто. Замразеното пилешко месо поевтинява с 3,16 на сто до 3,53 евро за килограм, а яйцата (размер М) запазват цената си и се предлагат по 0,19 евро за брой на едро.

Цената на ориза е с 0,31 на сто нагоре до 1,61 евро за килограм, на зрелия фасул – с 4,26 на сто до 2,14 евро за килограм, на лещата – с 3,37 на сто до 2,07 евро за килограм. Поскъпване се наблюдава също при захарта – с 1,39 на сто до 0,91 евро за килограм, при брашното тип 500 – с 4,62 на сто до 0,68 евро за килограм. Поевтинява олиото – с 1,42 на сто до 1,73 евро за литър.

#цени на хранителни стоки на едро #ДКСБТ #цени на плодове и зеленчуци #цени на храните #цени на хранителните стоки #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София – Варна
1
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София –...
ТЪЖНО! България се пропука срещу Люксембург в Лигата на нациите
2
ТЪЖНО! България се пропука срещу Люксембург в Лигата на нациите
След дъждовете: Предимно слънчево време утре, до 23°
3
След дъждовете: Предимно слънчево време утре, до 23°
Гледайте колоездачната обиколка на Хърватия пряко по БНТ 3
4
Гледайте колоездачната обиколка на Хърватия пряко по БНТ 3
Петима загинаха при тежки катастрофи, експерти алармират за опасни пътища
5
Петима загинаха при тежки катастрофи, експерти алармират за опасни...
Осиновяването в България: 1500 кандидати чакат, а хиляди деца остават извън регистъра
6
Осиновяването в България: 1500 кандидати чакат, а хиляди деца...

Най-четени

Почина Марина Влади
1
Почина Марина Влади
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
2
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на Петрохан
3
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на...
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София – Варна
4
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София –...
Размерът на доходите ни: Получаваме около 60% от заплатата си след пенсиониране
5
Размерът на доходите ни: Получаваме около 60% от заплатата си след...
БНТ променя програмата си в памет на сценариста Христо Илиев - Чарли
6
БНТ променя програмата си в памет на сценариста Христо Илиев - Чарли

Още от: Финанси

След рекордния скок: Очаква се цените на горивата да тръгнат надолу
След рекордния скок: Очаква се цените на горивата да тръгнат надолу
Людмила Петкова: Въвеждането да данък свръхпечалба за банките ще има дисциплиниращ ефект Людмила Петкова: Въвеждането да данък свръхпечалба за банките ще има дисциплиниращ ефект
Чете се за: 12:32 мин.
Икономисти: Още сектори трябва да бъдат обложени с данък свръхпечалба Икономисти: Още сектори трябва да бъдат обложени с данък свръхпечалба
Чете се за: 03:55 мин.
"Фич" повиши перспективата пред рейтинга на България, но предупреди за забавяне на икономиката "Фич" повиши перспективата пред рейтинга на България, но предупреди за забавяне на икономиката
Чете се за: 00:55 мин.
Минималната работна заплата ще се изчислява по нов механизъм, решиха депутатите Минималната работна заплата ще се изчислява по нов механизъм, решиха депутатите
7032
Чете се за: 04:00 мин.
Управителят на БНБ Димитър Радев: Вдигането на данъци има цена Управителят на БНБ Димитър Радев: Вдигането на данъци има цена
Чете се за: 03:40 мин.

Водещи новини

Зрелищна катастрофа на централен булевард в Пловдив тази нощ (СНИМКИ)
Зрелищна катастрофа на централен булевард в Пловдив тази нощ (СНИМКИ)
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Повечето зеленчуци и плодове поскъпват на борсите тази седмица Повечето зеленчуци и плодове поскъпват на борсите тази седмица
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Илин Димитров: TUI ни гарантира двойно увеличение на туристите – от 200 000 на 400 000 души Илин Димитров: TUI ни гарантира двойно увеличение на туристите – от 200 000 на 400 000 души
Чете се за: 06:07 мин.
У нас
Силна буря в САЩ: Хиляди домакинства са без ток, стотици полети бяха отменени (СНИМКИ) Силна буря в САЩ: Хиляди домакинства са без ток, стотици полети бяха отменени (СНИМКИ)
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Иран очаква официалния отговор на САЩ
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Папа Лъв XIV отправи молитви за Франция от пещерата Масабиел
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Спасителни екипи откриха още две тела в срутилата се сграда в...
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Облачно над източните и планинските райони, на изолирани места ще...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ