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Спасителни екипи откриха още две тела в срутилата се сграда в центъра на Атина

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 01:22 мин.
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спасителни екипи откриха две тела срутилата сграда центъра атина

Спасителни екипи откриха още две тела под развалините на сградата в центъра на Атина, която частично се срути след експлозия, съобщава гръцката телевизия "Скай".

Спасителните дейности продължиха цяла нощ. От сградата беше извадено тяло на жена. След това беше съобщено за открито тяло на мъж. Спасителните екипи откриха още две тела. Властите съобщават, че са намерени телата и на последните двама души, които се водеха в неизвестност.

Според информацията жертвите на инцидента са четирима американски граждани, които са пребивавали в в апартамент, отдаван под наем краткосрочно и възрастна двойка, живеела на втория етаж в сградата. В акцията по издирване участваха 30 пожарникари и три кучета. При поне две сгради, граничещи със срутилата се постройка, се наблюдава конструктивна нестабилност.

Причината за взрива все още не е известна. Едно от предположенията е, че експлозията е причинена от неизправност в газоватга инсталация.

#Атина #рухнала сграда #жертви #срутена сграда

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