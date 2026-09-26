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Четирима души загинаха при срутване на сграда в центъра на Атина, двама са в неизвестност (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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четирима души загинаха срутване сграда центъра атина двама неизвестност снимки
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Четири жертви при срутването сграда в центъра на Атина. Двама души се водят в неизвестност след инцидента.

Сградата в централния атински квартал "Плака" се срути частично след експлозия по неизвестни до момента причини. Инцидентът е станал малко след 7:30 ч. вчера. През нощта беше извадено тяло на жена. Вторият загинал при инцидента е мъж. Властите съобщават за още две тела, които са намерени по-рано днес.

Издирвателните действия на спасителните екипи продължават. В тях участват 30 пожарникари и три кучета. Все още не е установена самоличността на издирваните лица.

Има информация, че в апартамента на втория етаж е живеело възрастно семейство, а в другият апартамент в срутената сграда, който се е отдавал под наем, са били отседнали четирима граждани на САЩ. Сред версиите за причините за взрива е повреда в газопреносната инсталация.

Отломки от срутената сградата са нанесли сериозни щети на паркирани в района автомобили и съседни сгради. Пострадала е сградата на църква в района на експлозията, което налага неделната литургия да бъде извършена на открито.

снимки: БТА

#двама в неизвестност #Атина #жертви #срутена сграда

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