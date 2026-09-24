БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Туск към Радев: Трябва много последователно да подкрепяме...
Чете се за: 04:12 мин.
„Проект: Живот“ е новото образователно...
Чете се за: 02:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Двама българи са арестувани в Хърватия за измами за 38 000 евро, представили се за лекари

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:50 мин.
По света
Запази
Двама българи са арестувани в Хърватия за измами за 38 000 евро, представили се за лекари
Слушай новината

Хърватската полиция е арестувала в Северна Хърватия двама български граждани, които са се представяли за лекари и с измама са взели от възрастни лица около 38 000 евро, съобщи хърватската национална телевизия ХРТ.

Вчера полицията в Копривничко-крижевачката жупания е получила общо 29 сигнала от граждани за телефонни позвънявания от непознати лица, които се представят за лекари или членове на семейството и твърдят, че имат спешна нужда от пари за покриване на разходи за болнично лечение.

След разследване полицията е арестувала още в същия ден вечерта две лица, граждани на България – 47-годишен мъж и 49-годишна жена.

Смята се, че те са извършили успешно три измами, като жертвите им са 68-годишна жена от района на Копривница, 76-годишна жена от Карловачка жупания и 73-годишна жена от Осиечко-баранска жупания. Полицията смята, че българите са извършили общо 11 опита за измама само на територията на Копривничко-крижевачката жупания.

Смята се, че заподозрените са отишли на място до дома на жертвите си, за да вземат парите, от които са твърдели, че се нуждаят за болнично лечение на членове на семейството на жертвите. По този начин те са получили общо 37 990 евро.

Към момента българските граждани са в ареста, като следващата стъпка е да се подаде специален доклад до прокуратурата срещу тях и трето, все още неизвестно лице. Все още тече разследване за установяване на третото заподозряно лице.

#мними лекари #арестува #български граждани #Хърватия #полиция

Последвайте ни

ТОП 24

20 000 семейства без доходи ще получат наведнъж пълния размер на помощта за отопление
1
20 000 семейства без доходи ще получат наведнъж пълния размер на...
Песенният конкурс „Евровизия“: Нидерландия и Белгия потвърдиха участието си в Бургас
2
Песенният конкурс „Евровизия“: Нидерландия и Белгия...
НА ЖИВО по БНТ 3: Европейско първенство по бокс за мъже и жени в София
3
НА ЖИВО по БНТ 3: Европейско първенство по бокс за мъже и жени в София
Двама души загинаха при катастрофа край Котел
4
Двама души загинаха при катастрофа край Котел
Румъния отменя таксите за шофьорите по ключовите мостове над Дунав
5
Румъния отменя таксите за шофьорите по ключовите мостове над Дунав
Евакуират хората от вилна зона "Отдих" на пловдивското село Михилци, задействаха BG-Alert
6
Евакуират хората от вилна зона "Отдих" на пловдивското...

Най-четени

На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
1
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие 6“ тръгва по БНТ на 10.10.2026 г. от 10 ч. вечерта
2
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие...
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на мечтата на световните вицешампиони на ЕвроВолей
3
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на...
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
4
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
Студен душ през октомври за жители на кв. „Изток“ и кв. „Христо Смирненски“ заради ремонти
5
Студен душ през октомври за жители на кв. „Изток“ и кв....
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на Петрохан
6
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на...

Още от: Балкани

Румъния отменя таксите за шофьорите по ключовите мостове над Дунав
Румъния отменя таксите за шофьорите по ключовите мостове над Дунав
Мълния уби 88 овце, а смерч опустоши ферма в Северозападна Гърция Мълния уби 88 овце, а смерч опустоши ферма в Северозападна Гърция
Чете се за: 01:05 мин.
Гръцката полиция откри над 300 килограма канабис в камион на пристанището в Игуменица Гръцката полиция откри над 300 килограма канабис в камион на пристанището в Игуменица
Чете се за: 01:00 мин.
Трима от 11 ранени ученици са в критично състояние след стрелба край турско училище Трима от 11 ранени ученици са в критично състояние след стрелба край турско училище
Чете се за: 01:52 мин.
Съдът освободи Калин Джорджеску, наложи му мярка за съдебен контрол Съдът освободи Калин Джорджеску, наложи му мярка за съдебен контрол
Чете се за: 01:15 мин.
Нивото на Дунав в района на АЕЦ „Черна вода“ достигна най-ниската си стойност, отчитана някога Нивото на Дунав в района на АЕЦ „Черна вода“ достигна най-ниската си стойност, отчитана някога
Чете се за: 01:27 мин.

Водещи новини

Туск към Радев: Трябва много последователно да подкрепяме Украйна
Туск към Радев: Трябва много последователно да подкрепяме Украйна
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Подозират умишлен палеж за пожара в хисарското село Михилци Подозират умишлен палеж за пожара в хисарското село Михилци
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
"Защо ми уби детенцето? Добре ли ти е на свобода?": Близките на Евгения настояват за доживотни присъди "Защо ми уби детенцето? Добре ли ти е на свобода?": Близките на Евгения настояват за доживотни присъди
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Борислав Сарафов подава с писмо сигнал до премиера за политическа корупция Борислав Сарафов подава с писмо сигнал до премиера за политическа корупция
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
"Китай и САЩ трябва да бъдат партньори, а не съперници":...
Чете се за: 03:47 мин.
САЩ и Канада
Убийството на Младежкия хълм: Съдът остави в ареста 16-годишното...
Чете се за: 00:55 мин.
Сигурност и правосъдие
Столичният общински съвет прие бюджета на София
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Омбудсманът: 35% повече жалби, свързани с проблеми с...
Чете се за: 08:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ