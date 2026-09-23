Румъния отменя таксите за шофьорите по ключовите мостове над Дунав

Румъния отменя таксите за шофьорите по ключовите мостове над река Дунав в страната, считано от 1 октомври тази година. Новината обяви министърът на транспорта и отбраната на страната Раду Мируца.



Мярката обхваща трите най-натоварени моста, включителна и този при Гюргево-Русе. Целта е да се облекчи трафикът, да се стимулира икономическата активност в трансграничните региони и да се намали административната и финансова тежест както за гражданите, така и за бизнеса.

Очаква се това да сложи край на опашките, собено в пиковите празнични периоди и това да доведе до сериозен ръст в стокообмен и туризма между България и Румъния.