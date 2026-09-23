5000 евро да стане данъчното облекчение за дете, предлага кабинетът

5 000 евро да стане данъчното облекчение за дете, предлага кабинетът Радев.
В закона за данъците върху доходите на физическите лица се предлагат нови, по-високи размери на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания.
До сега родителите с едно дете получаваха данъчна отстъпка в размер на 6 000 лв. за едно дете, а сега се предлага тя да стане 5 000 евро. За две деца е предвидено облекчение от 8 000 евро, вместо сегашните 12 000 лв., а за три и повече 11 000 евро, при сегашни 18 000 лв.
Людмила Петкова, зам.-министър на финансите: "Облекченията са: при едно дете в момента действащият размер за 2026 година е 6 000 лева, увеличава се на 5 000 евро. Разликата е 1 932 евро. При две деца съответно — 12 000 лева на 8 000 евро. Разликата е 1 864 евро. При три и повече деца — от 18 000 лева на 11 000 евро, 1 796, и за деца с увреждания — от 12 000 лева на 10 000 евро, всъщност увеличението тук е най-голямо — 3 864."