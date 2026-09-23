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Одобрени са близо 3 млн. евро за компенсиране на увеличените разходи за безплатен транспорт на деца и ученици

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Одобрени са близо 3 млн. евро за компенсиране на увеличените разходи за безплатен транспорт на деца и ученици
Снимка: БТА
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Правителството одобри 2 971 119 евро за компенсиране на общините за увеличените разходи за безплатен транспорт на деца и ученици вследствие на повишените цени на горивата, съобщиха от Министерски съвет.

С допълнителните средства общините ще бъдат подпомогнати в осигуряването на ежедневен превоз на децата от населени места без детска градина или училище до най- близкото населено място, в което те могат да се обучават.

Средствата са изчислени за периода от 15 септември до 31 декември 2026 г. и ще бъдат разпределени по бюджетите на общините.

#училищен транспорт #високи цени на горивата #компенсации

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