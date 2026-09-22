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Посланичката на Португалия у нас е намерена мъртва в дома си

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БНР
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Предполага се, че причината за смъртта на Н. Пр. Ана Мария Рибейро да Силва е инфаркт

Снимка: БГНЕС
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Почина посланичката на Португалия у нас Н. Пр. Ана Мария Рибейро да Силва. Нейни служители се притеснили, след като не отишла на работа. Около обяд 66-годишната жена била открита в дома си в столичния кв. "Лозенец" мъртва. Предполага се, че причината за смъртта е инфаркт. По тялото няма следи от насилие.

Ана Мария Рибейро да Силва бе посланик на Португалия у нас от декември 2020 година. Преди това е била на същия пост в Словакия.

Дипломатката бе юрист, дипломирала се е в Лисабонския университет. Работила е още в Париж, Хелзинки, Москва и Виена. В родината си е била съветник на португалския външен министър и на председателя на парламента.

#посланик на Португалия #София #Ана Мария Рибейро да Силва #квартал лозенец

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