Посланичката на Португалия у нас е намерена мъртва в дома си

Почина посланичката на Португалия у нас Н. Пр. Ана Мария Рибейро да Силва. Нейни служители се притеснили, след като не отишла на работа. Около обяд 66-годишната жена била открита в дома си в столичния кв. "Лозенец" мъртва. Предполага се, че причината за смъртта е инфаркт. По тялото няма следи от насилие.

Ана Мария Рибейро да Силва бе посланик на Португалия у нас от декември 2020 година. Преди това е била на същия пост в Словакия.

Дипломатката бе юрист, дипломирала се е в Лисабонския университет. Работила е още в Париж, Хелзинки, Москва и Виена. В родината си е била съветник на португалския външен министър и на председателя на парламента.