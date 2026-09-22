Русе чества 118 години от Независимостта на България (СНИМКИ)
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Снимка: БНТ
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Много русенци се включиха в тържествената церемония по повод Деня на независимостта на България пред Паметника на свободата в Русе.
Сред присъстващите бяха представители на местната власт, институции и граждани. С поднасяне на венци и цветя беше почетена паметта на героите, допринесли за независимостта на страната.
снимки: БНТ
Празничната програма продължи с изпълнения, посветени на България и историческото значение на 22 септември.