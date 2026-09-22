БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Костадин Костадинов и Петър Волгин е...
Чете се за: 00:22 мин.
Денят на независимостта: Велико Търново е център на...
Чете се за: 03:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

ДЕНЯТ НА НЕЗАВИСИМОСТТА

Русе чества 118 години от Независимостта на България (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Пламенка Тонева
A+ A-
Чете се за: 00:30 мин.
Запази
русе чества 118 години независимостта българия снимки
Снимка: БНТ
Слушай новината

Много русенци се включиха в тържествената церемония по повод Деня на независимостта на България пред Паметника на свободата в Русе.

Сред присъстващите бяха представители на местната власт, институции и граждани. С поднасяне на венци и цветя беше почетена паметта на героите, допринесли за независимостта на страната.

снимки: БНТ

Празничната програма продължи с изпълнения, посветени на България и историческото значение на 22 септември.

#Денят на Независимостта #Русе #ДЕН НА НЕЗАВИСИМОСТТА #чествания

Водещи новини

Денят на независимостта: Велико Търново е център на официалните чествания
Денят на независимостта: Велико Търново е център на официалните...
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Честванията в София за Деня на независимостта (СНИМКИ) Честванията в София за Деня на независимостта (СНИМКИ)
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Костадин Костадинов и Петър Волгин е кандидатпрезидентската двойка на "Възраждане" Костадин Костадинов и Петър Волгин е кандидатпрезидентската двойка на "Възраждане"
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
"Аз съм българче...": Отбелязваме 105 години от смъртта на Иван Вазов "Аз съм българче...": Отбелязваме 105 години от смъртта на Иван Вазов
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Две семейства са евакуирани в района на свлачището във варненския...
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Засилен контрол по пътищата и повече полицейски екипи в празничния ден
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Разговори за Украйна в рамките на Общото събрание на ООН в Ню Йорк
Чете се за: 03:12 мин.
По света
Осем души са ранени при стрелба в училище в Турция
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ