Русе чества 118 години от Независимостта на България (СНИМКИ)

Много русенци се включиха в тържествената церемония по повод Деня на независимостта на България пред Паметника на свободата в Русе.

Сред присъстващите бяха представители на местната власт, институции и граждани. С поднасяне на венци и цветя беше почетена паметта на героите, допринесли за независимостта на страната.

снимки: БНТ

Празничната програма продължи с изпълнения, посветени на България и историческото значение на 22 септември.