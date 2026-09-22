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ДЕНЯТ НА НЕЗАВИСИМОСТТА

Честванията в София за Деня на независимостта (СНИМКИ)

Николай Минков от Николай Минков
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Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
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И столицата посрещна 22 септември с официални чествания. Церемонията започна пред паметника "Независимостта на България" на площад "Княз Александър Първи".

Преди минути приключи тържественото отбелязване на празника до Царския дворец, където през 2007 година е поставен Паметника на независимостта. Той представлява гранитен блок с барелеф, който изобразява историческата сцена от хълма Царевец, където преди 118 години княз Фердинанд обявява независимостта на България и от княз започва да се титулува цар.

По традиция представители на националната гвардейска част положиха венци пред паметника от името на председателя на парламента, на президента, на министър-председателя, на парламентарно представените партии. Кметът на столицата поздрави всички гости на София и столичани и призова да помним тези паметни събития от далечната 1908 година и да ги съхраняваме през поколенията.

Васил Терзиев, кмет на София: "Да бъдеш независим означава сам да вземеш решенията си, но и да носиш последствията от тях. Ако искаме България да бъде по-силна, по-просперираща и по-уверена в бъдещето си, това няма как да стане само с една голяма декларация – ще стане с много малки стъпки, с решения, които са взети отговорно."

– Поуката, която трябва да си вземем е, че ние сме силни и независими и такива трябва да бъдем. Трябва да пазим страната ни такава каквото е, защото през 1908 година това са извоювали нашите прадеди и трябва да пазим всичко българско и да го предаваме на децата си.

– Нашите прадеди са успели поне за малко да бъдат независими, ние в момента не сме очевидно. Трябва да вземем пример от тях и да почистим първо нашата градинка.

– Хубаво е да празнуваме всички възможни празници, които имаме в България, защото не е лошо малко щастие и веселие за хората в днешно време.

Богата културна програма очаква жителите и гостите на София през целия празничен ден.

Вижте прякото включване на Николай Минков

снимки: Десислава Кулелиева, БНТ

#отбелязване #София #Денят на Независимостта #ДЕН НА НЕЗАВИСИМОСТТА #чествания

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