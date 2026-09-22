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Засилен контрол по пътищата и повече полицейски екипи в празничния ден

Тихомир Игнатов от Тихомир Игнатов
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Снимка: БТА/Архив
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Засилен контрол по пътищата и повече полицейски екипи се очакват през целия ден. От "Пътна полиция" ще следят най-вече за неправилни маневри, несъобразена скорост и агресивно шофиране.

Тихомир Тодоров, "Пътна полиция" – ГДНП: "Ще бъдат осигурени допълнителни екипи, както и такива с необозначени автомобили, които при необходимост, когато се установи водач с агресивно поведение, ще бъдат извеждани незабавно от трафика. Идеята на тази организация е да се предпази живота и здравето на гражданите, съответно да бъде намален риска от настъпване на пътно-транспортни произшествия."

#засилен контрол на пътя #контрол на пътя #засилен трафик #"Пътна полиция"

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