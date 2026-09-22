Пловдив отбелязва 118 години от Независимостта на България (СНИМКИ)

С историческа възстановка на площад "Независимост" в центъра на Пловдив беше припомнено посрещането на княз Фердинанд под тепетата през 1908 година.

По традиция в нея се включиха представители на клуб "Родолюбие". Много пловдивчани и гости на града поднесоха венци и цветя пред Колоната на независимостта. Рано сутринта в църквата "Света Неделя" беше отслужен молебен.

В празничния ден в обособена зона без автомобили край река Марица пък се събраха деца и възрастни, за да покажат алтернативите за придвижване, когато не сме за волана. Денят без автомобили е глътка въздух и облекчен трафик на фона на увеличаващия се брой превозни средства, които са сред основните замърсители на въздуха.

снимки: БНТ