Денят на независимостта: Велико Търново е център на официалните чествания

118 години независима България! Център на тържествата е Велико Търново. По традиция честванията започнаха от църквата “Свети 40 мъченици” в старата столица, където през 1908 година за първи път е прочетен манифеста за Независимостта.

118 години след 22 септември 1908 г., когато княз Фердинанд, премиерът Александър Малинов и министрите от кабинета обявяват независимостта на България от Османската империя и отхвърлят по този начин на практика решенията на Берлинския конгрес, в църквата "Свети 40 мъченици" във Велико Търново най-напред беше отслужена тържествена служба, на която присъства и председателя на Народното събрание Михаела Доцова, която направи своята равносметка за независимостта днес.

Михаела Доцова, председател на Народното събрание: "Независимостта се отстоява всеки ден с много мъдрост, с твърда воля и с много усилия. Нищо не ни е даденост и всичко зависи от нас. а това как днес отстояваме независимостта е със защита на националните интереси винаги във всяко едно от нашите действия и във вътрешната политика и в международната политика."

Манифестът на независимостта е прочетен пред гражданите на Велико Търново преди 118 години на историческия хълм Царевец. Именно там днес дойдоха много хора от цялата страна – едни за да покажат историята на децата си, други за да отдадат почет пред този чисто български акт.

– Българският народ трябва да бъде обединен, да почита своите празници, да върви смело и гордо напред.



– Искам да науча децата на патриотизъм, родолюбие.



– Водим го вече втора година, и миналата година беше тук, за да наслагва, да трупа повече родолюбие към нашата България. – Трябва да си помним историята и трябва да знаем че е много важно да сме независими.

снимки: БНТ, БТА

На историческия хълм с военен ритуал беше издигнат националният трибагреник. Тържествата продължават през целият ден, а кулминацията е тази вечер в 19.30 часа, когато на площада в подножието на хълма ще се проведе тържествената заря-проверка, която Българската национална телевизия ще излъчи на живо.

Вижте прякото включване на Иво Никодимов