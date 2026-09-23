България отбелязва 118 години от обявяването на Независимостта
България отбелязва 118 години от обявяването на Независимостта. По традиция Велико Търново ще бъде център на тържествата, посветени на годишнината. Председателят на Народното събрание Михаела Доцова ще участва в тържественото отбелязване на Деня на Независимостта.
Празничният 22 септември ще започне с литургия в историческия храм "Св. 40 мъченици", където след пристигането си на гара "Трапезица" княз Фердинанд прочита манифеста за обявяване на Независимостта на 22 септември 1908 г. заедно с министрите от кабинета на премиера Александър Малинов.
Възстановката на историческия акт и прочитането на манифеста ще бъдат пресъздадени от актьорите на Музикално-драматичния театър "Константин Кисимов" пред гостите на тържеството. Ще бъдат поднесени цветя пред саркофага на цар Калоян, ще бъде извършен водосвет на знамената.
В 10.30 часа на крепостта "Царевец" ще се състои военен ритуал по издигане на националното знаме. От 11.00 часа гостите и участниците в празника ще поднесат венци и цветя на Пирамидата на Независимостта, където манифестът е бил прочетен отново в историческия ден. Следва шествие по главната улица на Велико Търново до центъра на града. В шествието ще се включат граждани и гости на празника, както и музикантите от тазгодишния Фестивал на Военните духови оркестри.
Екскурзоводите от Регионалния исторически музей са подготвили тематични беседи на тема "Как търновци посрещнаха Независимостта", които ще започнат също в църквата "Св. 40 мъченици". Програмата в центъра на града продължава с празнични концерти с участието на военните духови оркестри от България, САЩ и Турция, както и концерт на Представителния ансамбъл на въоръжените сили.
В ранните следобедни часове пред сградата на общината ще започне концертът на детските и младежки музикални формации от града и на танцьорите от ансамбъл "Българче". Гостите на празника ще могат да се хванат на голямото търновско хоро от 18.00 часа, което тази година ще бъде водено от фолклорната певица Петя Панева и оркестър.
В 19.00 часа ротите на Националния военен университет ще изпълнят строеви хватки на площада пред хълма "Царевец". Тържествената заря-проверка ще започне в 19.30 часа, която БНТ ще излъчи на живо. Председателят на парламента Михаела Доцова ще приеме почетния строй и ще произнесе слово.
Празничният ден ще приключи с аудиовизуалния спектакъл "Царевград Търнов – Звук и светлина" и илюминации. Много са съпътстващите събития в празничния ден, сред тях са Фестивалът "Нощ на Самоводската чаршия", както и детска анимация за деца и родители в парк "Марно поле".
Вижте повече в прякото включване на Мирела Дончева