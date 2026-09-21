Главоломен интерес: Билетите за предпремиерната прожекция на „Под прикритие“ в НДК са изчерпани

Два дни след като генералният директор на обществената телевизия Милена Милотинова обяви завръщането на дългоочаквания шести сезон на „Под прикритие“ в ефира на БНТ и премиерата в НДК на 5 октомври, билетите за прожекцията за фенове в Зала 1 на Националния дворец на културата са изчерпани.

Затова БНТ и Falconwing Studio, в партньорство с НДК обмислят и втора дата за премиерна прожекция на култовата криминална поредица. Дългоочакваната премиера на шести сезон на „Под прикритие“ в началото на октомври няма да е само на големия екран.

10 години след последния епизод, най-гледаната криминална поредица се завръща и в ефира на БНТ 1 на 10 октомври, от 10 ч. вечерта, превръщайки съботната вечер в специално време за българско кино и сериали - „БГ кино вечер“.